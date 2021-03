Čeprav so ji številni nasprotovali, med drugim tudi eden največjih zvezdnikov lige NBA LeBron James, ki je dejal, da v njej tokrat ne vidi smisla in da bo tam prisoten fizično, ne pa tudi psihično, je tekma vseh zvezd v Atlanti v prvi vrsti poskrbela za tisto, čemur je namenjena – šov. Tokrat za navijače ne tudi v živo, saj zaradi pandemije koronavirusa niso smeli biti v dvorani, zato pa za milijone ljudi po vsem svetu pred televizijskimi zasloni. Zmago je slavila ekipa LeBrona Jamesa, ki je s 170:150 ugnala ekipo Kevina Duranta, za zmagovalce pa je slovenski zvezdnik Luka Dončić v slabih 32 minutah na parketu dosegel po osem točk in asistenc ter tri skoke

Odkar je liga NBA pred štirimi leti spremenila format tekme in se med seboj ne udarijo več predstavniki vzhodne in zahodne konference, temveč igralca, ki sta dobila največ glasov, kot kapetana med izbranci izbirata svojo ekipo, James še ne pozna poraza. Štirikrat je bil namreč kapetan in prav tolikokrat je njegovo moštvo tudi zmagalo. In ko smo ravno pri formatu tekme vseh zvezd, je svoje mnenje o njem povedal tudi Luka Dončić, ki pravi, da bi se sam raje vrnil na prejšnjega, ko so med seboj tekmovali predstavniki vzhoda in zahoda. Najkoristnejši igralec (MVP) je prvič postal Janis Antetokounmpo, ki je v manj kot 20 minutah na parketu zbral 35 točk ob stoodstotnem metu iz igre (zadel je vseh 13 metov za dve in tri mete za tri točke) in k temu dodal še sedem skokov.

Obisk brivca Embiidain Simmonsa stal nastop

Tekma vseh zvezd v Atlanti, prvotno bi morala biti v Indianapolisu, a so pozneje zaradi logističnih rešitev izbrali mesto, v katerem domuje izbrana televizijska produkcija, je minila v znamenju strogih varnostnih in zdravstvenih protokolov. Tako so morali košarkarji na prizorišče priti z zasebnimi prevoznimi sredstvi, za nastop na dogodku pa so morali biti dvakrat zaporedoma negativni na testu za koronavirus. Z njimi je lahko prišlo omejeno število družinskih članov, ki pa so morali pred tem preživeti sedem dni v karanteni, s seboj pa prinesti štiri zaporedne negativne teste. Košarkarji in njihovi povabljenci hkrati niso imeli izhoda iz hotela, razen ko so šli v dvorano, tudi druženje z drugimi v hotelu je bilo omejeno. Ker se je vikend vseh zvezd v zadnjem obdobju spremenil v večdnevni dogodek, na katerem morajo košarkarji po cele dneve sodelovati na takšnih in drugačnih druženjih, je bilo marsikomu tako še bolje. Denimo Luki Dončiću. »Vse je minilo hitreje. Prideš, odigraš, greš. Edino, kar je manjkalo, so bili navijači. Močno jih že pogrešamo,« je povedal 22-letni Ljubljančan. Ravno strogi varnostni in zdravstveni protokoli pa so poskrbeli, da se tekme nista mogla udeležiti zvezdnika Philadelphie Joel Embiid in Ben Simmons. Pred prihodom v Atlanto sta namreč skupaj obiskala brivca, za katerega se je pozneje izkazalo, da je bil pozitiven na koronavirus.

V poplavi atraktivnih potez, a hkrati tudi precej ležerne igre je najbolj izstopal košarkar Milwaukeeja Janis Antetokounmpo, ki je zadel vseh 13 metov za dve točki in vse tri za tri točke. Tako je podrl rekord največ zaporedno zadetih metov na tekmi vseh zvezd, ki ga je imel od leta 1968 v rokah Hal Greer. Takrat jih je zadel vseh osem. »Enostavno se mi je odprlo in sem zadeval vse, kar sem vrgel proti obroču. Najbolj pa me veseli, da smo se z igralci zabavali in uživali v večeru,« je bil iskren Janis Antetokounmpo, ki se je za naziv najkoristnejšega igralca (MVP) tekme boril s soigralcema Damianom Lillardom (32 točk) in Stephom Curryjem (28 točk). Na koncu je priznanje, ki je od lani imenovano po tragično preminulem Kobeju Bryantu, pristalo v rokah Antetokounmpa. »Da imam v lasti priznanje, imenovano po Kobeju Bryantu, je nekaj posebnega. Lani sem si ga prav iz tega razloga močno želel, letos pa o tem sploh nisem razmišljal. Le zabavati sem se želel. A zdaj, ko ga imam v rokah, sem prepričan, da je Kobe ponosen name,« je Antetokounmpo dejal z orošenimi očmi.