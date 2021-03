Zmaga Počivalška in Janševa manipulacija

Kljub razmišljanjem, da bi se svet SMC lahko odločil za sklic volilnega kongresa, se to ni zgodilo. Velika večina članov sveta se je odločno postavila v bran prvaku stranke Zdravku Počivalšku in izglasovala njemu ljuba sklepa. S tem je vznejevoljila podpredsednika SMC Igorja Zorčiča in vodjo poslanske skupine Janjo Sluga.