Janša je v orisu političnih razmerij dejal, da ima vlada v DZ več kot udobno večino, a večina danes je, jutri je mogoče ni. Pri tem je poudaril, da se ne zanašajo na to, da se vlade ne bi dalo porušiti med predsedovanjem Svetu EU. Zato je SDS po njegovih besedah pripravljena na predčasne volitve.

Na vprašanje, kdo ruši stranke, ki sodelujejo z vlado, pa je odgovoril, da če bi iskali ime, ki se s tem operativno ukvarja, še zdaleč pa ni edino, je to absolutno Gregor Golobič. Po Janševih besedah številni v strankah ali poslanskih skupinah trde levice to vedo, nekateri pa tudi ne in naivno mislijo, da sledijo programskim ciljem lastnih strank, "dejansko pa je to odraz nesuverenosti teh strank, ki se pustijo voditi od zunaj raznim interesnim lobijem, ne da bi v celoti sploh vedeli, kakšni interesi so zadaj".

Spregovoril je tudi o svojem tvitanju in ocenil, da Twitter ne bi bil zanimiv, če bi bil slovenski medijski prostor normalen. »Kjer medijski prostor ni normalen, je na delu samocenzura ali pač osrednji mediji opravljajo vlogo podaljškov političnih strank, tam pa je Twitter obramba pred cenzuro,« je dejal Janša.

Glede razprave o medijih v Evropskem parlamentu in imenovanja evropskih tožilcev pa je ocenil, da so, »potem ko je trdo jedro levičarske opozicije v Sloveniji pogorelo v slovenskem parlamentu, poskušali to bitko prenesti na evropski parket«.