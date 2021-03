Karel Erjavec se je po nedavni vrnitvi na čelo DeSUS neuspešno potegoval za položaj predsednika vlade, pri tem pa ga niso v celoti podprli niti vsi poslanci lastne stranke. Sedaj se je odločil svet stranke obvestiti, da ne želi biti njen predsednik. Na vprašanje, kdo ga bo zamenjal, je dejal: »To mene sploh ne zanima več.« Ob njem je odstopila tudi podpredsednica stranke Irena Majcen.

Erjavec z današnjim dnem tudi ni več član stranke, ker da to ni več stranka, ki jo je 15 let vodil, je pojasnil v izjavi novinarjem. »Veste, da sem bil pozvan, naj se vrnem kot predsednik stranke DeSUS v lanskem letu po hudih pripetijah in nezadovoljstvu z nekdanjo predsednico. To nalogo sem prevzel predvsem zato, da bi stranko konsolidiral, da bi jo rešil. Vendar zadnji dogodki so pokazali, da je stranka tako razklana, da jo je nemogoče rešiti,« je dejal Erjavec. Pri tem je omenil razklanost v poslanski skupini in v občinskih organizacijah na terenu.

Po izrečenih besedah je Erjavec današnjo sejo zapustil, z njim pa je odšlo tudi nekaj članov. Sicer svet sejo nadaljuje. Po pričakovanjih bodo na njej določili začasno vodstvo stranke do kongresa. Po statutu stranke za začasno vodenje praviloma izvolijo enega od podpredsednikov, po odstopu Majcnove tako člani za začasno vodenje izbirajo med podpredsednikoma Antonom Balažkom in Brigito Čokl. Stranko, ki je imela v minulem letu dva volilna kongresa, pa tako zdaj čaka še tretji.