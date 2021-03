Na prvem mestu vzrokov smrti med Američani so sicer še vedno bolezni srca in ožilja, na drugem rak. Na tretjem mestu je novi koronavirus prehitel nenamerne poškodbe. Leta 2019 je v primerjavi z letom prej stopnja smrtnosti v ZDA padla za 1,2 odstotka.

V ZDA imajo zaradi covida-19 temnopolti dvakrat večjo verjetnost, da bodo umrli za to boleznijo, ki jo povzroča novi koronavirus, kot belci. CDC je že poročal, da se je pričakovana življenjska doba med Američani od januarja do junija lani v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 skrajšala za celo leto dni z 78,8 na 77,8 leta. Za belce se je skrajšala za 0,8 leta, za temnopolte za 2,7 leta in za Latinoameričane 1,9 leta.

V ZDA se je po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa doslej okužilo 29,15 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 529.000. Samo v sredo so v ZDA potrdili več kot 57.000 novih okužb, umrlo je več kot 1900 covidnih bolnikov.

V mestu New York, ki je bilo ob izbruhu pandemije covida-19 lani najbolj prizadeto, bodo restavracije in bari odprli 19. marca ob pogoju do 50-odstotne zasedenosti v zaprtih prostorih. Enako bo veljalo za sosednjo državo New Jersey, drugje po ameriški zvezni državi New York pa se dovoljena zasedenost kapacitet širi na 75 odstotkov.

V zvezni državi New York so v sredo poročali o 58 smrtnih primerih zaradi covida-19, kar je opazno manj, kot je bilo januarja, ko so imeli med 100 do 200 smrti na dan. Število hospitalizacij je padlo na 4798, pozitivnih na okužbo z novim koronavirusom je bilo le 3,16 odstotka testov.

V zvezni državi New York so doslej cepili 9,8 odstotka prebivalstva z obema odmerkoma cepiva proti covidu-19 ameriških podjetij Pfizer ali Moderne ali enim odmerkom Johnson & Johnsona. New York ima približno 20 milijonov prebivalcev. V državi so doslej tudi opravili 40 milijonov testov na okužbo z z novim koronavirusom.