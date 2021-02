ZDA so bile lani najslabše od vseh držav, kar zadeva pandemijo. ZDA imajo štiri odstotke svetovnega prebivalstva in 20 odstotkov vseh mrtvih zaradi pandemije. V ZDA je lani prvič doslej umrlo več kot tri milijone ljudi, kar je največ v enem letu doslej. Tako slabe statistike ZDA niso zabeležile vse od časa druge svetovne vojne.

Delni podatki o pričakovani življenjski dobi v ZDA potrjujejo tudi to, kar je znano že iz statistike novega koronavirusa, to je, da so najbolj prizadete manjšine na čelu s temnopoltimi. Pričakovana življenjska doba za bele Američane je padla za 0,8 leta na 78 let, za temnopolte pa za 2,7 leta na 72 let. Pri Američanih latinsko-ameriškega izvora, ki beležijo najdaljšo življenjsko dobo, je ta v prvem polletju lani padla za 1,9 leta na 79,9 leta. Pričakovana življenjska doba žensk v ZDA je 80,5 leta. Moški lahko računajo na povprečno 75,1 leta življenja.