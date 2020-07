Hkrati je v Braziliji v zadnjih 24 urah po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje umrlo 1156 bolnikov s covidom-19. Skupno so v tej latinskoameriški državi doslej potrdili 2.343.366 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 85.238 bolnikov s covidom-19, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po številu okužb in smrti so pred Brazilijo samo še ZDA, kjer so doslej potrdili 4,1 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je 145.324 bolnikov. Skupno je okrevalo v ZDA 1,26 milijona bolnikov.

Potem, ko je v ZDA pozno spomladi sprva število novih okužb že začelo upadati, sedaj nekatere ameriške zvezne države predvsem na jugu in zahodu države beležijo porast okužb. To velja po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predvsem za zvezne države Kalifornija, Teksas, Alabama in Florida.