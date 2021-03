RAVIOLI S SIRARSKO SKUTO IN GRAHOM

SESTAVINE ZA 4 OSEBE

500 g

ostre moke (najbolje iz pšenice durum),

4

jajca,

2 žlici

oljčnega olja,

500 g

rikote (sirarske skute),

290 g

zamrznjenih zrn mladega graha,

100 g

parmezana,

1 pest

listov mete (ali v tem času čemaž),

2 žlici

masla,

1

limonova lupina

morska sol, sveže zmlet poper

PRIPRAVA

1Skuto stresemo v cedilo, obtežimo in dobro odcedimo (najbolje čez noč). Moko presejemo na pult, naredimo jamico, vanjo ubijemo jajca, dodamo ščep soli in olje. Moko z roba potiskamo proti sredini in ugnetemo gladko, čvrsto testo. Hlebček pokrijemo s skledo in pustimo počivati eno uro.

2Grah blanširamo (3 minute) v slanem kropu, s penovko ga predenemo v ledeno mrzlo vodo. Enako naredimo z listki mete. Grah dobro odcedimo, metine liste dobro ožamemo. V tem času lahko namesto mete uporabimo mlade liste čemaža, ki jih ne blanširamo! Oboje skupaj kremasto zmeljemo v električnem mešalniku, le za okras pustimo nekaj zrn graha in kakšen list nezmlet. Primešamo skuto in polovico naribanega parmezana, solimo in popramo.

3V velikem loncu pristavimo vodo za kuhanje testenin, slano kot morje. Testo na pomokani deski tanko razvaljamo, narežemo na petcentimetrske kvadratke in nanje z žlico razdelimo nadev. Robove testa zmočimo z vodo in vsak kvadratek prepognemo ter robove zatisnemo. Razporedimo jih na pomokano desko, naj se eno uro sušijo. Stresemo jih v krop in počasi kuhamo le toliko, da priplavajo na vrh (nekaj minut). S penovko jih poberemo in odcedimo.

4V ponvi počasi razpustimo maslo in dodamo naribano limonovo lupino. Ko se maslo začne peniti, dodamo raviole, dobro pretresemo, da so z vseh strani premazani, in razdelimo na segrete krožnike. Okrasimo s prihranjenimi zrni graha in listki mete, posujemo s preostankom parmezana in takoj ponudimo.

Čas priprave in kuhanja: 90 minut

SREDOZEMSKA JUHA IZ ČIČERKE IN ŠPINAČE

Potrebujemo

800 g čičerke (2 pločevinki),

400 g paradižnika v koščkih,

200 g špinače,

1 steblo zelene,

1 veliko čebulo,

2 korenčka,

2 stroka česna,

oljčno olje

lovorov list, origano, mleto papriko, morsko sol, sveže zmlet poper

Priprava

Na olju popražimo narezane čebulo, korenček in zeleno. Dodamo nasekljan česen. Ko zadiši, dodamo papriko. Dodamo čičerko z vodo vred, lovorov list in origano. Primešamo paradižnik in nasekljano špinačo. Uporabimo lahko tudi zamrznjeno. Prilijemo pol litra vroče vode, solimo in popramo ter počakamo, da zavre. Po želji dodamo na tenke kolobarje narezano kranjsko klobaso. Počasi kuhamo 10 minut. Po želji malce zgostimo s svetlim podmetom. Postrežemo kot juho za predjed, če dodamo klobaso in kose trdo kuhanega jajca (na sliki), pa tudi kot samostojno jed.

LAHKA JOGURTOVA JABOLČNA PITA

Potrebujemo

4 večja jabolka,

250 g čvrstega jogurta,

2 jajci,

250 g pirine moke,

100 g sladkorja,

1 strok vanilje,

1 pecilni prašek,

1 žličko cimeta,

1 limono,

1 ščepec soli,

1 dl oljčnega olja.

Priprava

Jabolka olupimo in narežemo na centimeter debele rezine. Prelijemo jih s sokom limone, dodamo četrt žličke cimeta in premešamo. Večji model za pito naoljimo. V skledi dobro stepemo jajca in sladkor ter primešamo preostanek olja, naribano limonovo lupino, postrgano vsebino stroka vanilje in jogurt. V drugi skledi zmešamo moko, pecilni prašek, pol žličke cimeta in sol. Vsebino obeh skled rahlo zmešamo in dodamo pest narezanih jabolk. Vse skupaj predevamo v model in po vrhu zložimo rezine jabolk, posujemo s cimetom in 40 minut pečemo pri 180 °C. Ohladimo in narežemo.