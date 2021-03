Govedina po burgundsko oziroma boeuf bourguignon ali preprosto bourguignon, kot se ta standardna nedeljska pojedina imenuje izvirno po francosko, je dobila ime po dveh ključnih sestavinah, po katerih slovi pokrajina, iz katere izvira: po značilni burgundski govedini in zaradi uporabljene veličastne količine tamkajšnjega vina. Jed, ki jo strežejo tudi v vsakem poštenem pariškem bistroju, označujejo kot tradicionalno, čeprav je bila v knjigah prvič omenjena šele v 19. stoletju. Ampak saj je tudi 200 let že kar lepa doba …

Svetovno slavo je specialiteta doživela pravzaprav šele z legendarno kuharico Julio Child, ki je znala povedati, da je to »zagotovo ena najslastnejših jedi iz govedine, ki si jih je zamislil človek«. Na burgundski način pa se ne pripravlja le govedine, saj je v kuharicah iz sredine 19. stoletja mogoče najti tudi zelo podobne recepte za zajca ali jagnječjo nogo po burgundsko. Kakor koli že, govedino po burgundsko najpogosteje postrežejo s krompirjevim pirejem, kot narekuje tokratni recept, prirejen po originalu Julie Child in nekoliko poenostavljen, imenitna in povsem posrečena pa je tudi kombinacija s kuhanim krompirjem ali rezanci in celo z rižem.

Čeprav je opisovanje okusov in doživljanja hrane včasih podobno, kot bi pisali o vulkanizerstvu, lahko poskusimo, a skrajno poenostavljeno: pri govedini po burgundsko gre za tako mehke koščke govedine, da v ustih razpadejo skoraj sami od sebe, v bogati, aromatični vinski omaki, kar je idealna jed za nedeljsko družinsko kosilo ali slavnostno večerjo.

Govedina po burgundsko je med sladokusci svetovna klasika, in to z razlogom. To je namreč recept, ki ni preveč zapleten, preproste so tudi sestavine, a si je zanj treba vzeti čas, med pripravo sproščeno uživati in si privoščiti kakšen kozarec vina – enakega, kot ga uporabimo za kuhanje.

Navedeni recept sicer predvideva pripravo v pečici, jed pa je mogoče dokončati tudi na štedilniku. V vsakem primeru je najboljša posoda težka, emajlirana litoželezna. Če je ni pri roki, se bo dobro obnesla tudi velika ponev z debelim dnom.

Med pripravo govedine po burgundsko se lahko v duhu Julie Child mojstrimo v umetnosti francoske kuhinje, v tem primeru na način, da namesto enostavne goveje enolončnice oziroma golaža z le nekaj triki pripravimo vrhunsko specialiteto. Najboljše pri tem je, da priprava sploh ni zapletena, dopušča celo kakšno domačo predelavo ali celo začetniško napako in se je lahko loti prav vsakdo, ki se zna vsaj malo obrniti v kuhinji.

Govedina po burgundsko

900 g govejega plečeta

100 g prekajene pancete

350 g šalotk

20 šampinjonov

2 stroka česna

2 korenčka

1 žlica paradižnikove mezge

50 g masla

1 buteljka merlota

4 vejice rožmarina

2 vejici timijana

5 lovorovih listov

1 šopek peteršilja

morska sol, sveže zmlet poper

1. Šalotke in česen olupimo. Gobe očistimo in večje razpolovimo. korenček ostrgamo in narežemo na koščke. Meso očistimo morebitnih žil, maščobe in open ter narežemo na za grižljaj velike kose. Panceto narežemo na majhne koščke. V veliki ponvi z debelim dnom in ognjevarnimi ročaji (primerni za v pečico) stalimo maslo in na njem zlato rjavo popražimo koščke pancete. Predevamo jih na krožnik in postavimo na stran. V isti ponvi na isti maščobi z vseh strani popečemo meso (na vsaki strani približno 4 minute). Pečeno odstavimo na krožnik k panceti.

2. V isto ponev na isto maščobo stresemo šalotke, gobe, korenček, in zelišča. Vse skupaj na zmerni temperaturi pražimo toliko časa, da šalotke rahlo porjavijo. Gobe odstranimo in spravimo na toplo. Dodamo narezan česen, in ko ta zadiši, v ponev vrnemo panceto ter meso in ves sok, ki ga je to spustilo. Solimo in popramo ter posujemo z žlico moke, pretresemo in kuhamo 4–5 minut, da porjavi. Prilijemo vino, dodamo paradižnikovo mezgo, dobro premešamo in z lopatko postrgamo po dnu, če se je kaj prijelo. Vse skupaj zavremo.

3. Pečico segrejemo na 130 stopinj Celzija in vanjo postavimo pokrito ponev ter vse skupaj zelo počasi kuhamo tri ure, da se meso povsem zmehča. Med kuhanjem v pečici jed večkrat premešamo. Na koncu kuhanja v ponev vrnemo gobe. Pripravljeno jed pokusimo ter po želji dodatno solimo in popramo. Po kuhanju pustimo jed najmanj 15 minut pokrito, da se okusi povežejo in umirijo. Postrežemo s krompirjevim pirejem.

Čas priprave in kuhanja: 230 minut