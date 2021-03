Nedeljski dnevnik: Ilinka Todorovski, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija - Leto napadov in vulgarnosti

Ilinka Todorovski je kot varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev te dni pripravila svoje predzadnje poročilo. Pred njo je namreč še slabo leto mandata in ne namerava, kot je pojasnila, kandidirati ponovno. Je bilo pa to rekordno poročilo po številu pritožb, mnenj, predlogov in pohval. Glavni razlog? Bržkone epidemija. Drugi: zamenjava vlade. To je bila eksplozivna mešanica, je komentirala sogovornica.