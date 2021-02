Kot smo poročali, je za Graha Whatmougha glasovala večina programskih svetnikov, ki so blizu vladajoči koaliciji Janeza Janše. Kadunc je že med izbirnim postopkom napovedal tožbo, saj meni, da Grah Whatmough ne izpolnjuje razpisnih pogojev. Programskim svetnikom Kadunc med drugim očita, da so izbrali kandidata brez ustreznih vodstvenih izkušenj.

Izkušnje iz preteklosti

»Za to potezo sem se odločil, ker kot sedanji generalni direktor z bogatimi delovnimi izkušnjami v javnem zavodu že iz preteklosti, pa tudi kot dolgoletni menedžer, dobro poznam RTV Slovenija in zahtevnost položaja prve osebe v inštituciji, ki je za demokratično družbo izjemno pomembna. Za tožbo sem se odločil zaradi spoštovanja temeljnih načel vodenja postopkov in imenovanj ter zaradi pomena in spoštovanja javne RTV. Prepričan sem, da je bil postopek imenovanja novega generalnega oporečen, saj se v njem ni upoštevalo enega ključnih pogojev za izbiro kandidata, to je tri leta izkušenj z vodenjem večjih organizacijskih sistemov,« je v današnjem sporočilu za javnost pojasnil Kadunc. »Izpodbijanja sklepa programskega sveta o imenovanju generalnega direktorja se nisem lotil zaradi sebe. Tudi če s tožbo uspem, za kar je veliko možnosti, sam zelo verjetno ne bom imel nobene koristi. Mandat se mi izteče 24. aprila, na kar izid sodbe ne bo imel nobenega vpliva,« pravi Kadunc. Predvideti je mogoče, da bo Grah Whatmough aprila v vsakem primeru prevzel vodenje javnega zavoda, sodni postopek pa bo zaključen šele mnogo kasneje. Takšno dogajanje je na RTV Slovenija že ustaljeno - tudi v preteklosti so se imenovanja generalnih direktorjev šele naknadno razreševala na sodišču.

»Vsem, ki se vsaj malo spoznajo na vodenje, je jasno, da je lahko dober generalni direktor le tisti, ki ima ob poznavanju čim večjega dela sistema RTV tudi druge kvalitete in odlične sposobnosti vodenja. Te pa prinese samo praksa vodenja. Vse ostalo je loterija in zelo verjetno prazno upanje. Sklep o imenovanju izpodbijam, ker se je ponovila zgodba iz leta 2006, ki jo Aleks Štakul opiše v svoji knjigi Skozi čas: ’Vsaka vladna koalicija si razdeli tudi najpomembnejša mesta v državnih institucijah’,« je Kadunc posegel po zgledih iz zgodovine javnega zavoda. »Proti takšnim ravnanjem politike smo ponovno praktično vsi, ki bi želeli imeti neodvisno javno RTV, kot kaže brez moči,« pravi generalni direktor in dodaja, da »gre za ’diktaturo’ interesov in glasovalni stroj«.

Kot je v Dnevniku poročala novinarka Anja Hreščak, Grah Whatmough doslej še ni vodil velikega poslovnega sistema, kaj šele kar koli primerljivega zavodu, ki na leto obrača 130 milijonov evrov ter lovi ravnotežje med 2200 zaposlenimi, šestimi radijskimi in petimi televizijskimi programi, glasbeno in televizijsko produkcijo, založbo, orkestrom, big bendom in vsakokratno politiko. Večino svoje poslovne kariere je bil Grah Whatmough manjši podjetnik; ustanovil in vodil je več različnih malih podjetij, ki so se ukvarjala s prevajanjem in tolmačenjem ali pravnim, davčnim in finančnim svetovanjem, njihova skupna točka pa je, da so imela kvečjemu peščico zaposlenih. Skupaj z njegovimi nadzorniškimi izkušnjami je to pravzaprav vsa njegova poslovna kariera.