Po Miši Molk, Ladu Ambrožiču in Ilinki Todorovski je Marica Uršič Zupan četrta varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVS in hkrati prva, ki ni iz vrst zaposlenih javnega zavoda, so danes sporočili iz RTVS. Mandat varuha traja pet let.

Po izobrazbi je diplomirana novinarka, do zdaj zaposlena na Primorskih novicah kot novinarka in urednica in predavateljica na Višji strokovni šoli Sežana. Novinarsko pot je začela na teletekstu RTVS. Sočasno pa je, že med študijem in po njem, delala tudi tematske oddaje in reportaže za slovenski radio v Trstu.

Televizijske izkušnje je pridobila na Televiziji Koper, kjer je sedem let delala prispevke za poročila in daljše reportaže za magazinsko oddajo. Glavnino novinarskih in uredniških izkušenj je pridobila v tiskanih medijih pri časopisu Slovenec, zadnjih 25 let pa na Primorskih novicah, kjer je bila 15 let tudi urednica.

Most med ustvarjalci in uporabniki RTV vsebin

Na vlogo varuha gleda z več zornih kotov in za delovanje izpostavlja tri stebre, ki so po njenem mnenju bistveni za delovanja varuha in obenem tudi merilo presojanja pritožb gledalcev. Prvi steber je novinarska in uredniška profesionalnost, drugi novinarska in širše medijska etika, tretji pa vloga medijev v družbi ter njihova odgovornost do gledalcev in poslušalcev.

Uršič Zupanova tako meni, da je varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev most med ustvarjalci in uporabniki RTV vsebin ter zagovornica omenjenih treh stebrov.

Poleg sprotne obravnave pripomb in pritožb uporabnikov RTV vsebin se bo varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev posvetila tudi sistemskim rešitvam za učinkovitejše delovanje v prid javnosti. Vsakokratni varuh mora po njenem mnenju ne le reševati sprotne težave, temveč tudi ustvarjati vizijo za naprej, tudi onkraj svojega mandata.

Varuhinja pravic gledalcev, poslušalcev, bralcev in uporabnikov programskih vsebin RTVS je uporabnikom na voljo na telefonu 01 475 4700, elektronski pošti varuh@rtvslo.si, mnenja in pritožbe pa sprejema tudi na naslov RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana (za varuhinjo).