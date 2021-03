Za pojasnila o tem, za katera nezakonita dejanja gre, se je STA obrnila na kabinet predsednika vlade. Janša je v tvitu še dodal, da pod Veselinovičevim vodstvom »odpuščajo na smrt bolne novinarje in pogosto laž prodajajo za resnico«. Janša je to zapisal ob delitvi tvita šefa vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanije, ki je Veselinoviča obtožil laži, ko je ta za ponedeljkovo oddajo Tednik dejal, da STA Ukomu med drugim ni želela odgovarjati na to, zakaj je en članek daljši od drugega. Vlada je to na Twitterju označila kot »fake news« oziroma lažno novico.

Odkar @STA_novice vodi direktor Veselinović, odpuščajo na smrt bolne novinarje in pogosto laž prodajajo za resnico. Čas je, da direktor kot politično orodje skrajne levice odstopi in odgovarja za svoja nezakonita ravnanja. Ter omogoči STA normalno delo in razvoj. https://t.co/cOHiFddUiG

STA pa je danes kot odgovor na omenjeno oznako objavila dopis Urbanije, poslan oktobra lani, v katerem Urbanija sprašuje, koliko intervjujev s pevci zabavne glasbe je objavila STA, zanima ga primerjava dolžine vseh teh intervjujev. Dodatno je poizvedoval še po tem, kako na STA zagotavljajo nepristransko povzemanje izjav, ki jih je spisal nekdo na agenciji, ter ali so pred eno takih izjav pridobili mnenje vseh zaposlenih, zakaj o tem STA ni objavila novice in podobno. Dopis je sledil nekaj dni po tvitu predsednika vlade, v katerem je STA označil za nacionalno sramoto ob ugotovitvi, da je imel intervju z raperjem Zlatkom več znakov kot poročilo s srečanja Janše in njegovega madžarskega kolega Viktorja Orbana.

Urbanija je Veselinoviču na Twitterju vnovič očital še, da skriva dokumentacijo. V vodstvu STA so sicer že večkrat pojasnili, da je vsa dokumentacija na voljo vladi kot edinemu družbeniku podjetja, a vlada za podatke ni zaprosila. Jih je pa zahteval Ukom, ki pa se doslej ni izkazal z ustreznim pooblastilom vlade za izvajanje družbeniških nalog v STA.

Poslovanje STA je zaradi vnovične ustavitve financiranja javne službe v letu 2021 ogroženo, kljub določbam sedmega protikoronskega zakona, ki to financiranje zagotavlja v skladu s sprejetim poslovnim načrtom podjetja in ne glede na to, ali je podpisana posebna pogodba o opravljanju javne službe ali ne. STA je sicer za podpis pogodbe zaprosila že konec leta 2020, a odgovora ni dobila. STA letno dobi od države za opravljanje javne službe obveščanja približno dva milijona evrov, kar predstavlja nekaj manj kot polovico njenih letnih prihodkov.

»Predstavniki politične oblasti so skupaj z njihovimi propagandnimi podaljški na internetnih družbenih omrežjih ter v interesno ali lastniško povezanih medijih v preteklih dneh poskušali ponižati red. prof. dr. Milosavljevića z govorico, v kateri se prepletajo hujskaštvo, nacionalizem in manipulacije. Poleg tega so predstavniki izvršne in zakonodajne oblasti zaničevali znanje mednarodno uveljavljenega strokovnjaka na področju medijev in ustreznost rednega profesorja na Univerzi v Ljubljani za pedagoško delo, s čimer so pod vprašaj postavili avtonomijo univerze, ki je v ustavi zagotovljena izrecno in nedvoumno,« so danes zapisali. Nadalje so ocenili, »da so napadi ne le povsem v nasprotju z načeli vključujoče javne razprave, za katero bi si kot družba morali prizadevati, temveč da gre za poizkuse javnega discipliniranja in s tem utišanja, kar dojemamo kot nedopusten poseg v akademsko svobodo, ki je bistvena za odgovorno raziskovanje, poučevanje in študij. Brez akademske svobode ni kritike, odsotnost kritike vodi v enoumje,« so dodali.

Po tem ko je profesor Katedre za novinarstvo Fakultete za družbene vede Marko Milosavljević v petek nastopil na seji posebne skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in državljanskih svoboščin, na kateri so razpravljali predvsem o medijih, je bil tarča orkestriranega in žaljivega napada na družabnih medijih. Danes so ga člani katedre za novinarstvo na omenjeni fakulteti podprli in napade »ostro« obsodili.

DerStandard vidi Slovenijo na poti v orbanizacijo

V svoji današnji kolumni za avstrijski časopis DerStandard je Paul Lendvai, ena od korifej avstrijskega novinarstva, večletni novinar avstrijske javne televizije ORF in urednik njenega vzhodnoevropskega uredništva, zapisal, da skuša vlada Janeza Janše po madžarskem vzoru javne medije in kulturne ustanove očistiti levih sil. Pri tem ga je podprl njegov »tesni prijatelj« Viktor Orban, ki je v ta namen iz Madžarske stranki SDS poslal 4 milijone evrov. Lendvai pravi, da se Janše spominja še iz 80. let, ko ga je spoznal kot pogumnega sodelavca tednika Mladina in iz časov, ko so ga zaradi njegovih »odkritij o načrtih za zatrtje gibanja za neodvisnost« Slovenije obsodili za leto in pol zapora. Lendvai je o vseh teh dogodkih kot tudi o omenjenem sodnem procesu poročal, kasneje tudi o Janševi vlogi v času osamosvojitvene vojne. Poleti 2015 sta se v Ljubljani srečala na večurnem pogovoru in predsednik stranke SDS Lendvaju ni pozabil večletne podpore Sloveniji, zato se mu je za »podporo slovenski pomladi« zahvalil z dvema svojima knjigama z osebnim posvetilom.

Lendvai se spominja, da je Janševo dramatično skoraj paranoidno poročilo o tedanjem stanju v Sloveniji pri njem zapustilo zelo temačen vtis. Šef tedaj opozicijske SDS je Lendvaiju opisoval, kako ga hočejo tajne komunistične, skrajno levičarske mreže uničiti kot politika, ter da je »izmišljena korupcijska afera« (Patria, op. p.) prav tako delo teh komunističnih navez. Kljub takšnim obtožbam in bitkam, ki jih Janša preko Twitterja bije z domnevnimi sovražniki doma in v tujini, pa še vedno pritegne vsakega četrtega slovenskega volilca, je zapisal Lendvai, ter napovedal, da utegne biti prav zaradi Janševega odnosa do svojih političnih nasprotnikov in medijev predsedovanje Slovenije Evropski unije še posebej »napeto«.