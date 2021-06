»Naravnost sprevrženo je, da direktor Ukoma govori o mojih medijskih pritiskih in zlorabi podjetja STA. Kajti največji pritisk na zaposlene in avtonomijo dela agencijskih novinarjev izvaja prav on, saj je STA že 167 dni brez sredstev za javno službo, ki ležijo na računu Ukoma,« je v odzivu zapisal Bojan Veselinovič.

Prav tako je po njegovih besedah daleč od resnice, da bi STA zahtevala denar mimo zakonsko določenih pravil, saj prav te ustanovitelju nalagajo, da mora zagotoviti sredstva za delovanje agencije. Po njegovih navedbah je za lase privlečena tudi trditev, da kot direktor STA sili državne uslužbence h kršitvam zakonov in ostalih predpisov. »To počne tisti, ki kljub jasnim zakonskim predpisom ogroža socialno varnost zaposlenih in delovanje STA,« ocenjuje Veselinovič.

»Tudi zato tokratni dopis direktorja Ukoma štejem kot dodaten pritisk in kot povračilni ukrep, zaradi česar na podlagi neutemeljenih očitkov glede mojega ravnanja in mojih izjav, ki ne kršijo nobene osebnostne pravice nikogar, ne bom podal umika mojih izjav ali se komurkoli

Glede izrečenega v televizijski oddaji Tarča 6. maja letos pa direktor STA Urošu Urbaniji odgovarja, da ne bo podal umika izjav ali se komurkoli opravičil. Ob tem je spomnil na zanj žaljivi tvit, ki ga je isti dan objavil Urbanija, ter da je prek pooblaščene odvetniške družbe Urbaniji posredoval zahtevek za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic in opomin pred tožbo, v katerem je zahteval med drugim preklic določenih neresničnih objav in opravičilo, na katerega pa do danes ni prejel vsebinskega odgovora.

Urbanija: Veselinovič izvaja pritisk na delo javnih uslužbencev

Ukom je danes na svoji spletni strani sporočil, da je Urbanija na direktorja STA Veselinoviča naslovil zahtevo za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic in izvajanja pritiskov na neodvisno in strokovno delo javnih uslužbencev. Kot so zapisali, Veselinovič »z močnimi medijskimi pritiski in zlorabo podjetja STA« od državnega organa »in njegovih uslužbencev zahteva davkoplačevalski denar mimo vseh zakonsko določenih pravil«.

»S svojimi zavajajočimi izjavami o poseganju v svobodo medijev in s tem ustvarjenimi pritiski direktor STA sili državne uslužbence h kršitvam zakonov in ostalih predpisov, ki veljajo v Sloveniji,« so navedli in dodali, da medijski nastopi in javni pritisk direktorja STA predstavljajo tudi posredno grožnjo in izsiljevanje javnih uslužbencev, ki so dolžni svoje delo opravljati zakonito, neodvisno, v skladu s pravnim redom.

Urbanija od Veselinoviča pričakuje tudi opravičilo za izjavo, izrečeno v oddaji Tarča v začetku maja, ko je navedbe Urbanije o tem, da se Veselinovič vtika v uredniško delo, pa se ne bi smel, označil za laž in manipulacijo. Meni namreč, da je Veselinovič s svojimi izjavami na nedavni seji komisije DZ za nadzor javnih financ potrdil obstoj elektronskih sporočil izpred let, na katerih je Urbanija utemeljeval svoje obtožbe.