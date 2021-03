Svet in družba poznata številne fenomene, ki jih je veliko tudi v svetu avtomobilizma. Omenimo znamko Tesla, ki je v svetu električnih vozil svojevrsten fenomen zaradi odprtega pristopa in drugačnega razmišljanja, njen promotor Elon Musk pa jo je znal dobro unovčiti in je za kratek čas postal tudi najbogatejši zemljan. A fenomen, ki mu, ko beseda nanese na štirikolesnike, zagotovo ni para, je povezan s športnimi terenci. Ti postajajo vladarji cest tudi zato, ker so prisotni že v vseh velikostnih razredih. Ali prevedeno, zanje se lahko odločijo tudi vsi tisti, katerih stanje na bančnem računu ni ravno rožnato. Naša tokratna zgodba sicer ne bo ravno navdušila Slovencev, ki živijo iz dneva v dan, a sta športna terenca, o katerih bo tokrat govor, zanimiva, čeprav njuno razmerje med odštetimi evri in dolžinskimi centimetri ni najugodnejše. Še več, za okoli 4,2 metra pločevine boste morali odšteti okoli 30 evrskih tisočakov. Za audija Q2 je to še nekako sprejemljivo, saj gre za premijsko znamko, za Fordovo pumo pa veliko manj. A so fordovci že ob lansiranju napovedali, da je puma izdelek na štirih kolesih, s katerim odkrito napadajo bolj premijske tekmece. Z razlogom?

Najbolj plastičen odgovor, zakaj so tako imenovani SUV priljubljeni, je enostaven – ker se sedi visoko in udobno, preglednost pa je na visoki ravni. Tako je verjetnost, da vas bo kdaj uščipnilo v križu, minimalna. Starejši ko boste, bolj boste to cenili. In če ne verjamete, da so bolečine v križu tudi posledica sedenja v avtomobilu, naj vam zaupamo, da lahko iz lastnih izkušenj temu pritrdimo. Zato se avtomobilom, kjer se sedi izrazito nizko, izogibamo kot hudič križa! Razvojniki dobro vedo, da je nakup avtomobila večen boj med razumom in čustvi, zato dajejo svojim oblikovalcem vse bolj proste roke, njihovi izdelki pa postajajo tako všečni, da v veliki večini čustva zmagajo. Pa čeprav je marsikomu, ki za avto odšteje več, kot je sprva nameraval, kasneje žal. Tako puma kot Q2 igrata na karto čustev, saj sta oblikovana tako, da sta na cesti prepoznavna. Čeprav sta všečna, sta daleč od tega, da bi bila brata, kaj šele dvojčka. Pa čeprav so imeli razvojniki pri marsičem podobne misli, kot da bi drug drugemu kradli načrte.

Če ob besedni zvezi športni terenec vedno asociirate štirikolesni pogon, ste brcnili v temo, saj ga tokratna štirikolesnika ne premoreta. Razlog? Po njem potencialni kupci ne povprašujejo, saj puma in Q2 nista namenjena spoznavanju z (blatnimi) brezpotji. Bolj jima je pomembno, da lastnika razvajata z udobjem in varnostnimi pripomočki, ki vožnjo poenostavijo in jo naredijo bolj varno. V obeh primerih smo bili tako veseli pametnega tempomata, ki sam ohranja varnostno razdaljo, pospešuje in zavira ter je pripomoček številka ena, brez katerega si avtomobil letnik 2021 težko predstavljamo. Podobno pomembna se nam zdi pomoč samodejnega menjalnika. Tako pri audiju kot fordu je imel sedem stopenj, prestavljanje pa je potekalo hitro in skoraj neopazno. Tudi naslednji pomočnik je visoko na seznamu prioritet – pametni ključ. Tokrat k njemu večjih pripomb nismo imeli, saj je avta odklepal in zaklepal suvereno. Kot je suvereno svoje delo opravljalo gretje sedeža, ki je naši ritki v hladnih mesecih še kako prijalo.

Nemca sta stavila na bencinski motor, a z različnima filozofijama. Fordov je bil trivaljnik, Audijev pa štirivaljnik. Večina bistvene razlike ne bo občutila, ne pri zmogljivostih in presenetljivo tudi ne pri zvoku. V pumi je imel moč 125 konjev, v Q2 še 25 več. Na cesti sta oba suverena, zmogljivosti pa daleč nad tistimi, ki jih povprečni uporabnik potrebuje. Suverena sta tudi tedaj, ko je na avtocesti treba izvesti manever prehitevanja, saj je moči resnično dovolj. Verjetno tudi zato, ker je razmerje med iskrivimi konjički in težo blizu 1400 kilogramov ugodno. A vsake toliko smo bili vendarle jezni. Natančneje, ko smo morali zapeljati na bencinsko črpalko in naša štirikolesnika napojiti. Poraba nad sedmimi litri se nam je zdela pretirana, pri pumi pa nas je jezilo tudi to, da je posoda za gorivo sprejela zgolj 42 litrov in je bil doseg z enim polnjenjem skromnih 550 kilometrov. Pri Q2 ob 50-litrski posodi veliko bolj sprejemljivih 700 kilometrov. In ceni? Za testnega Q2 je treba odšteti natanko 31.880 evrov, za pumo 28.070, pri čemer je doplačilo za močnejši, 155-konjski motor dobrega tisočaka. Več pa v sklepu.