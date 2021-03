Če so kralji dan prej zapravili zmago, so jo tokrat iztrgali iz rok St Louisa. Po zaostanku z 0:3 v prvi tretjini so se v drugi vrnili. V tretji ekipi nista našli poti do zmage, jo je pa v podaljšku Los Angeles. Po 1:45 minute je zadel Kempe.

Prvo ime rednega dela tekme je bil z dvema goloma in podajo Anže Kopitar. Potem ko je St Louis povedel s 3:0 že po dobrih 11 minutah tekme, je slovenski as prvi gol dosegel v 14. minuti prve tretjini. Na koncu druge je z zadetkom prvo zmanjšal zaostanek na gol, nato pa prispeval podajo za izenačenje.

Kralji so z 10 zmagami, osmimi porazi in petimi zmagami v podaljšku še naprej na petem mestu v skupini Honda West.