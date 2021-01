Kopitar je pri številki 1078 in je prehitel Luca Robitailleja, pred njim sta le še Brown (1188) in Dave Taylor (1111).

Adrian Kempe je za kralje zadel tretjič v nizu, po 57 sekundah druge tretjine je izenačil na 1:1.

Torey Krug je zadel edini gol v prvi, Jaden Schwartz pa v zadnji tretjini, ko je dve sekundi pred zvokom sirene poslal plošček v prazno mrežo. Vratarja gostov Calvina Petersena (26 obramb) je pred tem zamenjal dodatni napadalec Kings. Za domače so po dve točki dosegli David Perron z golom in podajo ter z dvema asistencama Ryan O'Reilly in Robert Thomas.

Blues bodo ekipo iz Los Angelesa ponovno gostili v noči na ponedeljek po slovenskem času.