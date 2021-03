Po zmagi v Flachau se je Mikaela Shiffrin v Jasni na Slovaškem razveselila še druge zaporedne slalomske zmage, skupno pa že 45. v karieri. Petindvajsetletnica je po prvi vožnji branila drugo mesto, v finalu pa z najboljšim časom proge še enkrat več ugnala vso konkurenco. Tokrat se je morala z drugim mestom zadovoljiti domača favoritinja Petra Vlhova. Najboljša slalomistka letošnje zime se je na drugo progo pognala kot zadnja, s 26 stotinkami sekunde prednosti, a bila predvsem v spodnjem delu proge prepočasna in za Shiffrinovo zaostala za 34 stotink sekunde. Dvojici je na odru za zmagovalce družbo delala še Švicarka Wendy Holdener (+0,52), za katero so bile to tretje stopničke v sezoni.

Na tekmi so nastopile tudi tri Slovenke, kar dve pa sta se razveselili tudi najboljšega izida sezone. Najvišje je končala Ana Bucik, ki je bila po prvi vožnji dvanajsta, v drugi pa na račun izvrstnega smučanja napredovala za šest mest in bila šesta (+3,07). Za kar dvanajst mest pa je v finalu napredovala Tjaša Slokar in z zaostankom dobrih treh sekund in pol za Shiffrinovo osvojila končno deveto mesto.

Slalomski nastop se je tokrat povsem ponesrečil Meti Hrovat, ki sicer ni odstopila, vendar na prvi progi ni mogla razviti prave hitrosti. Že ob prihodu v cilj je izpadla iz prve trideseterice s prevelikim zaostankom 3,57 sekunde (37.).