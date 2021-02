Ilka Štuhec je po štirih letih sestopila s smukaškega alpskega smučarskega vrha. Na enem njenih najljubših terenov v Cortini d’Ampezzo je držala obljubo ter se več kot 2300 m visoko vrgla s starta proge Olympia delle Tofane. To dokazuje dejstvo, da je najhitreje med vsemi dosegla hitrost 80 km/h, tudi v nadaljevanju pa je odločno napadla progo. A želja po novem uspehu tokrat ni bila dovolj, naredila je več napak, ki so jo oddaljile od želenih uvrstitev. Tridesetletna Štajerka je zasedla 14. mesto. Če k uspehoma Mariborčanke prištejemo še naslov svetovne prvakinje Tine Maze pred šestimi leti v Beaver Creeku, je Slovenija sestopila z ženskega smukaškega prestola po osmih letih. Zgodovina slovenskih alpskih smučarskih uspehov kaže, da so to daleč najuspešnejša slovenska leta v kraljevi disciplini alpskega smučanja. Disciplini, v kateri na slovenskih smučiščih ni niti enega pravega vadbenega poligona.

»Do prve napake sem razvila visoko hitrost, tako da po njej nisem najbolje reagirala. Zavedala sem se, da sem naredila napako, ki me je oddaljila od ciljev. Želela sem bolje nadaljevati, a se ni izšlo. Razočarana sem nad rezultatom. Nimam pa si česa očitati, saj sem dala vse od sebe in prav to si bom najbolj zapomnila od letošnjega prvenstva,« je za slovensko nacionalno televizijo povedala Ilka Štuhec.

Svetovna prvakinja je postala Corinne Suter, lanska zmagovalka smukaškega in superveleslalomskega svetovnega pokala. Švicarka je bila odlična že na superveleslalomu, kjer je zaostala le za rojakinjo Laro Gut – Behrami. Tokrat je na najpomembnejši tekmi sezone prehitela vse tekmice ter nadgradila smukaški dosežek izpred dveh let, ko je zaostala le za Ilko Štuhec. »Superveleslalomski uspeh mi je dal krila. Naredila sem vse, kar sem si zamislila, da sem v spodnji del prenesla dovolj hitrosti. Izkazalo se je, da je bilo to ključno. Osvojila sem že kolajne na svetovnih prvenstvih, a da je občutek po zlati tako poseben, si nisem mislila,« se je največjega uspeha v karieri veselila Corinne Suter, ki je na drugem svetovnem prvenstvu zapored osvojila kolajni v obeh hitrih disciplinah.

Druge kolajno v Cortini se je veselila tudi Lara Gut – Behrami, ki je v srednjem delu zapeljala iz idealne smeri, sicer bi lahko postala dvakratna svetovna prvakinja. Z drugim mestom je navdušila, ne pa presenetila, Kira Weidle. Nemka zadnja leta sodi v ožji smukaški vrh, nemška reprezentanca pa je na prizorišče 46. svetovnega prvenstva prišla odlično pripravljena, kar je s senzacionalnim drugim mestom na superveleslalomu dokazal Romed Baumann. »Srebrna kolajna mi pomeni cel svet. Dan je bil poseben, Cortina se je kazala v najlepši luči, sneg je bil zelo hiter. Lahko torej rečem, da sem svoje sanje izpolnila v rajskih razmerah,« se je s slovenskimi gledalci veselila uspeha Kira Weidle.

Tragična junakinja druge končne preizkušnje v hitrih disciplinah je Ester Ledecka. Čehinja je osvojila drugo četrto mesto, do kolajne pa jo je ločilo sedem stotink. Izpostavimo še večjo napako Američanke Breezy Johnson, ki se je v tej sezoni na štirih od petih smukov svetovnega pokala uvrstila na zmagovalne stopničke. Domačini ostajajo še brez osvojene kolajne, včeraj pa se jim je najbolj kolcalo po poškodovani Sofii Goggia, zmagovalki štirih tekem v tej sezoni. Druga Slovenka Maruša Ferk je zasedla 22. mesto. Po tekmi se je pritoževala, da je imela slabe vetrovne pogoje.

Rezultati ženskega smuka: 1. Suter (Švi) 1:34,27, 2. Weidle (Nem) +0,20, 3. Gut – Behrami (Švi) +0,37, 4. Ledecka (Češ) +0,44, 5. Siebenhofer (Avs) in Gisin (Švi) po +0,50, 7. Tippler (Avs) +0,54, 8. Curtoni (Ita) +0,83, 9. Johnson (ZDA) +0,90, 10. Mowinckel (Nor) +0,99, 14. Štuhec +1,30, 22. Ferk (obe Slo) +2,26.