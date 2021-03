Ljubljanski policisti so v zadnjem tednu opazili več pretkanih in prefinjenih drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. »Obiskujejo predvsem ruralna območja, za žrtve iščejo starejše,« je o preferencah storilcev, ki so v zadnjih dneh udarili na Viču, v Šiški, Medvodah, na Vrhniki, pa tudi na območju PU Kranj in Koper, pojasnil kriminalistični inšpektor Matija Breznik. Pri tatvinah sodeluje več oseb, vloge imajo razdeljene.

Roparji s prijaznim obrazom

Do svojih žrtev, ki se tega sploh ne zavedajo, so prijazni. Predstavijo se, povedo, da izvajajo elektro- ali telekomunikacijske storitve, in stanovalca zvabijo stran od vhodnih vrat, da ta nima več nadzora nad notranjostjo. »Drugi vstopijo v prostor, se na hitro razgledajo in iščejo predvsem denar in nakit. Težava je, da žrtve šele kasneje ugotovijo, da so bile okradene,« razlaga Breznik. Storilci se prijazno poslovijo in odidejo. »Dejanja izvajajo predvsem dopoldne, med poldnevom in drugo uro, glede na njihov opis in zbrana obvestila pa bi lahko šlo za iste storilce,« še navaja. Na več krajih kaznivih dejanj so namreč opazili osebni avto sive barve z ljubljansko registrsko tablico.

Iskanje nepridipravov, ki govorijo slovensko, policiji onemogočajo tako maske, ki storilcem zakrivajo obraz, kakor tudi dejstvo, da mnogi oškodovanci sploh ne vedo, da so bili okradeni. Ko to ugotovijo, pa so mnogokrat že pospravljali hišo in tako uničili morebitne ključne forenzične dokaze. Natančnega zneska vrednosti ukradenih reči policija nima, materialno škodo pa ocenjujejo na nekaj tisoč evrov. Policisti ljudem svetujejo malce več nezaupljivosti do neznancev, naj v svoj dom ne spuščajo nenapovedanih oseb, obenem naj se ne pustijo zavesti in zvabiti iz hiše. »Zahtevajte identifikacijsko izkaznico ali potni nalog podjetja, za katero naj bi oseba delala,« kriminalistični inšpektor nagovarja vse, ki bi se lahko znašli v takšni situaciji. Če slučajno posumijo, da bi lahko šlo za prevaro, pa naj pri podjetju preverijo, ali imajo na terenu svoje uslužbence.