Drzna tatvina bencinskega servisa v Cerknem

Zamaskirani moški je v sredo, nekaj minut pred zaprtjem vstopil v bencinski servis v Cerknem. Od prodajalke zahteval, da mu izroči gotovino in iz bencinskega servisa tako odnesel nekaj tisoč evrov. Po drzni tatvini je z gotovino zapustil servis in odšel neznano kam, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Pri dogodku ni bil nihče poškodovan.