Kot je opozoril kriminalistični inšpektor Matija Breznik iz Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana, se storilci največkrat predstavljajo kot dimnikarji ali predstavniki telekomunikacijskih oz. elektro podjetij. Oškodovance s tem skušajo izvabiti potencialne žrtve iz hiše, odsotnost lastnika pa izkoristijo sostorilci, ki med pogovorom vstopijo v domovanje in preiščejo objekt. Najpogostejša tarča takšnih tatvin sta denar in nakit.

Obenem je opozoril, da so storilci svoje ravnanje prilagodili aktualnim razmeram in so se začeli predstavljati kot osebe, ki nudijo razkuževanje prostorov zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom. Tako so samo v septembru obravnavali dva takšna primera. Na območju ljubljanske policijske uprave so sicer obravnavali skupno štiri tovrstne drzne tatvine.

Letošnje obdobje je sicer po številkah praktično enako lanskemu, spremenili so se predvsem izgovori za vstop v stanovanja, je dejal. Breznik je pri tem podal nekaj preventivnih nasvetov za občane. Ob zapuščanju objektov jih je treba zaklepati oz. jih imeti pod nadzorom. Ker so tarče predvsem starejši občani, Breznik zato svetuje svojcem, naj se o tej problematiki z njimi večkrat pogovarjajo in jih opozarjajo na možna preventivna ravnanja.

Breznik obenem svetuje, naj od neznanih oseb zahtevajo nekakšen identifikacijski dokument oz. delovni nalog, če se izdajajo za razne izvajalce del. Lahko se tudi pokliče na podjetje, ki naj bi izvajalo ta dela. Občani naj bodo tudi posebej pozorni na videz ter število oseb in vozilo, s katerim so se pripeljali.

Policisti se pri tovrstnih prijavah srečujejo s to težavo, da oškodovanci šele čez nekaj ur ugotovijo, da so postali žrtve drznih tatvin, opozarja Breznik. Prostor, kjer so delovali tatovi, pa v večini primerov tudi že pospravijo in s tem uničijo morebitne kvalitetne sledi.

Če pa vseeno postanejo žrtev takšnega kaznivega dejanja, naj o tem takoj obvestijo policijo. Obenem na policiji občane prosijo, naj policijo opozorijo tudi, če zaznajo osebe in vozila, ki se jim zdijo sumljiva.