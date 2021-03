Hokejisti Toronta meljejo naprej

Hokejisti Toronto Maple Leafs v ligi NHL še naprej trdno držijo prvo mesto. Tokrat so v derbiju skupine Scotia North gostovali pri Edmonton Oilers in slavili zmago s 3:0. Spet se je izkazal vratar Toronta Michael Hutchinson, ki je za svoj šesti shutout v karieri zaustavil 31 strelov. Morgan Rielly in William Nylander sta vsak dosegla gol in podajo.