Nakup novega avtomobila je precej podoben nakupu nove garderobe. Kot iskanje tiste prave male črne obleke, ki bo ustrezala našemu življenjskemu slogu. Ko najde ženska tisto pravo malo črno obleko, je pripravljena zanjo odšteti tudi kakšen evro več, ne brani se niti priljubljenih modnih znamk. Ne nazadnje je mala črna obleka večna. Nosijo jo lahko več let, primerna je tako za na delovno mesto kot za večerni izhod in nedolžno koketiranje v večernih urah v družbi prijateljic. In tako kot k novi mali črni obleki sodijo čevlji z visoko peto, nakit in izbrano ličenje, tudi ob nakupu novega avtomobila človek šele pred hišo ugotovi, da ga bo treba dodatno opremiti.

Če avtomobil kupujete sredi zime, so prvi nakup zimske pnevmatike. Podobno kot boste k dragi črni oblekici, za katero ste morda odšteli tudi več sto evrov, morda izbrali čevlje z visoko peto znamke Jimmy Choo, Valentino, Miu Miu, mogoče celo Prada, boste dobro premislili, v kaj boste »obuli« svojega jeklenega lepotca. Cenovni razpon pnevmatik je res velik, od neznanih korejskih znamk do prestižnih, kot je Pirelli, ki velja za znamko, ki jo izbirajo prestižna avtomobilska imena, kot so Lamborghini, McLaren in Pagani, prav tako tudi Aston Martin, Bentley, Ferrari, Maserati in Porsche.

Potem so tukaj avtopreproge kot najbolj praktična zaščita avtomobila. Tekstilne preproge se odlično obnesejo, če se v avtu vozite sami, ste urejen, skrben in čist voznik. Iz izkušenj lahko priznam, da se pri meni nikoli ne obnesejo, če nič drugega, jih po nekaj mesecih strgajo visoke pete, ki med prestavljanjem nog na pedale pod armaturno ploščo drgnejo ob tkanino. Je pa nakup gumijastih preprog pravi izziv, tudi cenovno. Za dobrih pet evrov lahko dobite tanke, smrdeče po gumi – tega vonja lep čas ne spraviš iz avta. Zato tudi tukaj ne gre varčevati – ne iščite cenovnih približkov na kitajskih spletnih portalih. Kajti navsezadnje je vse stvar prestiža in vašega okusa.