Enaindvajsetletni košarkar Dallasa je stotič v ligi NBA presegel mejo 20 točk, prvič pa je kot član Mavericks premagal Dragićev Miami. Dončić in Dragić sta se tretjič neposredno pomerila na parketu, dvakrat je bil pred današnjim obračunom uspešnejši izkušenejši Ljubljančan.

Tokrat je bila zgodba drugačna, saj Miami nikakor ni našel pravega ritma v napadu in na peti tekmi zabeležil še tretji poraz. Razglašen je bil predvsem prvi zvezdnik ekipe Jimmy Butler, ki je v slabih 27 minutah dosegel le dve točki (0-6 iz igre).

Nekoliko bolje je šlo od rok Dragiću, ki je v slabih 29 minutah dosegel deset točk, zadel pa je tri od 11 metov iz igre. Zgrešil je vseh šest metov za tri, v statistiko pa vpisal še pet skokov in sedem podaj.

Pri gostih v prvem polčasu ni bilo razpoloženih košarkarjev, po 24 minutah se je namreč Miami ustavil pri vsega 31 točkah. Dallas prav tako ni blestel, a je do večje razlike prišel z delnim izidom 13:2 ob koncu druge četrtine (46:31).

Vodstvo 15 točk po polčasu so nato na Dončićevih krilih v tretji četrtini povišali na 20. Miami je v zadnji četrtini, ko v igri ni bilo Dončiča, razpolovil prednost domačih, zato je moral Rick Carlisle na parket znova poslati mladega Ljubljančana, ki je nato Dallasovo barko na peti tekmi relativno mirno krmaril do druge zmage v sezoni.

Dončić je odigral dobrih 35 minut, dvoboj pa je sklenil z devetimi zadetimi meti iz 22 poskusov (3-10 za tri, prosti meti 6-9). Vpisal je tudi eno blokado, po zaslugi 15 skokov pa zabeležil prvi dvojni dvojček v tretji sezoni prek luže. Odkar igra za Dallas je bil Dončić še na 38. tekmi hkrati najboljši strelec, podajalec in skakalec svoje ekipe, kar je izenačen rekord franšize, ki ga je imel pred tem sam v lasti Dirk Nowitzki.

Na preostalih tekmah prvega dne novega koledarskega leta v ZDA so do četrte zmage v sezoni prišli prvaki Los Angeles Lakers, ki so v gosteh s 109:103 ugnali San Antonio Spurs. Anthony Davis in LeBron James sta dosegla 34 oz. 26 točk. Ob tem je 36-letni James dodal še 11 skokov in 10 podaj za prvega trojnega dvojčka v sezoni.

S tem jezerniki zasedajo drugo mesto zahodne konference pred tretjimi Los Angeles Clippers, ki so doživeli poraz proti Utah Jazz s 100:106. Eno zmago več od prvakov minule sezone imajo na vrhu vzhoda Phoenix Suns. Ti so bili s 106:103 boljši od Denver Nuggets, za katere slovenski košarkar Vlatko Čančar ni igral. Trojica Devin Booker (22 točk), DeAndre Ayton (22) in Chris Paul (21) je bila preveč tudi za razpoloženega Jamala Murrayja (31), ki je zgrešil zahtevno zadnjo trojko za podaljšek.

Na vrhu vzhodne konference pa presenetljivo vztrajajo Atlanta Hawks. Tokrat so v gosteh s 114:96 ugnali moštvo Brooklyn Nets. Pri poražencih sta Kevin Durant in Kyrie Irving dosegla 46 od 96 točk, a je bilo to premalo za uspeh proti Traeju Youngu (21 točk) in soigralcem.

Visok poraz si je znova privoščil Golden State. Portland je v gosteh slavil s 123:98 na krilih udarnega dvojca Damian Lillard in CJ McCollum, ki sta se ustavila pri 34 oz. 28 točkah. Stephen Curry je za poraženo moštvo dosegel 26 točk.

Presenetljiv poraz je doživel Boston, ki je moral v gosteh priznati premoč Detroitu. Pistons so Celtics ugnali s 96:93. Kelti so štiri minute pred koncem vodili s 93:88, nato pa do konca niso dosegli niti točke kljub številnim poskusom. Odločilni koš je za vodstvo Detroita 94:93 dosegel veteran Derrick Rose.

Na vzhodu je Milwaukee na krilih grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa (29 točk, 12 skokov, 8 podaj) s 126:96 premagal ekipo Chicago Bulls, do zmag pa so prvi dan novega leta prišli še Washington Wizards proti Minnesoti Timberwolves (130:109) in Memphis Grizzlies proti Charlotte Hornets s 108:93.