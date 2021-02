Miami je po slabšem začetku sezone trenutno drugo najbolj vroče moštvo lige za Brooklyn Nets, ki so nanizali osem zaporednih zmag. Serija vročice se je začela 19. februarja proti Sacramento Kings, od tedaj pa so premagali še prvake Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors in nazadnje še Utah.

Utah vseeno na vrhu lige NBA S 16. zmago v sezoni ob 17 porazih košarkarji vročice zasedajo peto mesto zelo izenačene vzhodne konference. Eden najbolj zaslužnih za današnjo zmago je tudi Dragić, ki je na drugi tekmi po vrnitvi po poškodbi gležnja 26 točkam dodal še tri skoke in dve podaji. Iz igre je zadel devet od 15 metov (od tega 3/4 za tri), na parketu pa prebil 32:50 minute. Dvoboj je bil vseskozi izenačen, tekmeca pa sta se 15-krat izmenjala v vodstvu. Dve minuti pred koncem se je Utah približal le na točko (116:115), odgovornost pa je v zadnji minuti prevzel najboljši strelec dvoboja Jimmy Butler (33 točk, 10 skokov, 8 podaj) z odločilnim košem za 120:116. Za tri je nato poskušal še Donovan Mitchell (30 točk), a zgrešil. Utah vseeno ostaja na vrhu lige NBA s 26 zmagami in sedmimi porazi. »Težko je, če ne zmaguješ. Morda vidiš napredek, a štejejo le zmage. Zdaj se počutimo super, končno igramo košarko, ki jo pričakujemo. Do premora so še tri tekme in skušali bomo dobiti vse tri,« je odločno po dvoboju razlagal 34-letnik iz Kosez.

Dragić: Letos je prava norišnica »Počutim se dobro, sem samozavesten. V 12 ali 13 letih v ligi NBA sem že veliko doživel. Letos je prava norišnica. Najprej izgubljene tekme zaradi protokolov v boju z novim koronavirusom, nazadnje še zaradi gležnja. Zame je to sezona vzponov in padcev. Moram biti zdrav in konstanten. Košarko znam igrati že dlje časa,« je še pristavil. Dragić je v druženju z novinarji prek videopovezave po tekmi dodal, da ekipa že spominja na Miami iz mehurčka. Daleč od podobe v lanskem mehurčku pa so prvaki Los Angeles Lakers. Slednji so pred današnjo tekmo zabeležili štiri zaporedne poraze, negativni niz pa se je ustavil na tekmi proti Portland Trail Blazers.