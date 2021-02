Neznani napadalci so v sredo zvečer napadli njenega sprehajalca psov Ryana Fischerja in ukradli oziroma ugrabili njena francoska buldoga. Ta pasma je tudi sicer vedno pogostejša tarča tatov, saj je na trgu veliko povpraševanje po njej.

Psa Lady Gaga sta glede na obetavni zaslužek z odkupnino zagotovo še živa, veliko manj sreče pa je imel njihov človeški spremljevalec oziroma sprehajalec. Fischerja so ugrabitelji kar štirikrat ustrelili v prsi v bližini njegovega doma v Hollywoodu. Ko so na kraj zločina prišli policisti in reševalci, je bil Fischer še pri zavesti, a je težko dihal, njegovo zdajšnje stanje pa je kritično, saj je bil še komaj živ, ko je prišel v bolnišnico.

Fischer je sicer sprehajal tri pevkine pse. Koji in Gustave sta končala v rokah ugrabiteljev, Miss Asio pa so našli blizu mesta, kjer se je zgodila ugrabitev. Policisti so Miss Asio, ki je ugrabiteljem pobegnila, ogrnili v odejo in posedli v policijski avto, potem pa jo je prevzel telesni stražar Lady Gaga. Glasbenice namreč ni bilo doma niti v ZDA, saj se te dni mudi v Rimu, kjer Ridley Scott snema nov film Gucci, v katerem igra, za to, da dobi nazaj svoja pasja ljubljenčka, pa je pripravljena odšteti visoko vsoto. Ponudila je namreč kar pol milijona dolarjev, in to brez vprašanj.