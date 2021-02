Po besedah Tippetta kaže, da ženska, ki je vrnila psa, ni bila vpletena v napad na sprehajalca psov in ugrabitev. Lady Gaga, ki trenutno v Rimu snema film, je po ugrabitvi ponudila 500.000 dolarjev nagrade za vrnitev psov, in to brez vprašanj.

Za zdaj še neznana kriminalca sta v sredo zvečer na aveniji Sierra Bonita v Los Angelesu napadla sprehajalca psov Ryana Fischerja in ga v nasprotju z uvodnimi poročili ameriških medijev, ki so govorila o umoru, le ranila s strelom iz pištole.