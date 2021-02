Zdravniki bodo proučevali, kako hitro se pojavi okužba ob različni izpostavljenosti virusu in kako uspešno poteka zdravljenje z novim cepivom v preizkusni fazi, ki bo osebam dano v različnih obdobjih po okužbi ali tudi pred njo. Britanski znanstveniki ocenjujejo, da so takšni poskusi na skupini mladih med 18. in 30. letom nujno potrebni, da bi se preprečilo še več smrtnih žrtev in odkrilo še več podrobnosti o delovanju virusa. Ves čas spremljanja okužbe – torej dva do tri tedne – bodo vse poskusne osebe preživele v bolnišnični izolaciji. Fraser-Urquhart se za sodelovanje pri poskusih ni odločil zaradi 5000 evrov, ki jih bo prejel kot nadomestilo, ker bo svoje telo dal na razpolago znanosti. Ta zaslužek bo doniral kar Svetovnemu cepitvenemu zavezništvu, ki predvsem s pomočjo donacij držav in velikih korporacij zbira denar za nakup cepiv za najrevnejše države sveta. »Sem v skupini, ki je najmanj rizična glede covida. Zakaj torej ne bi poskušal pomagati ljudem, ki so veliko bolj ogroženi od mene?« razlaga najstnik, ki je hotel študirati medicino, preden je pred meseci zagnal posebno peticijo, s katero je vlado pozival k prav takšnim poskusom na prostovoljcih. Družina ga pri njegovem altruističnem početju podpira, čeprav nad njegovo odločitvijo ni navdušena. Tudi samega ga skrbi za lastno zdravje in morebitne posledice okužbe. Toda kot zatrjuje, je to tveganje sprejel. Še leto dni po preboleli okužbi bodo zdravniki spremljali stanje testnih pacientov.