Za 29-letno Švicarko, ki je danes dosegla 31. zmago na tekmah za svetovni pokal in jubilejno deseto v smuku ter prevzela prvo mesto v skupni razvrstitvi, sta se uvrstili Avstrijka Ramona Siebenhofer (+0,02) in njena rojakinja Corinne Suter (+0,26).

Komaj 160 cm visoka Švicarka je trenutno najbolj vroča smučarka na svetu. Na zadnjih desetih preizkušnjah se je kar devetkrat povzpela na stopničke, od tega kar šestkrat na najvišjo na zmagovalnem odru, po današnji zmagi pa na večni lestvici ujela legendarno rojakinjo iz osemdesetih let minulega stoletja Eriko Hess, ki je v svoji karieri prav tako dosegla 31 zmag na tekmah za svetovni pokal.

V današnjih naravnost popolnih razmerah v sončni Val di Fassi je Gut-Behramijeva prikazala novo mojstrovino in za dve stotinki sekunde ukanila Siebenhoferjevo, na tretje mesto pa se je prebila Suterjeva, letošnja svetovna prvakinja v tej disciplini in lanska nosilka malega kristalnega globusa v smuku in superveleslalomu.

Gut-Behramijeva je po današnji zmagi prevzela prvo mesto v skupni razvrstitvi in ima 29 točk pred polivalentno slovaško smučarko Petro Vlhovo, ki si je na današnjem smuku delila deveto mesto s Švicarko Michelle Gisin.

Na današnji tekmi sta nastopili tudi dve Slovenki. Njuna nastopa bosta hitro padla v pozabo, Ilka Štuhec (+2,07) je med 48 tekmovalkami zasedla 26., Maruša Ferk (+3,16) pa 39. mesto.