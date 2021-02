Da bo aprila 1991 v Sorengu v kantonu Ticino rojena hči Švicarja Paulija in Italijanke Gabrielle postala smučarska zvezdnica, je nakazala že v mladosti. Na dveh zaporednih mladinskih SP (Altenmarkt 2007, Formigal 2008) je osvojila dve srebrni kolajni v smuku, na premierni smukaški preizkušnji v svetovnem pokalu v St. Moritzu februarja 2008 – in to pri manj kot 17 letih – pa je bila tretja. Naslednji mejnik je dosegla 20. decembra istega leta na istem prizorišču: slavila je namreč na superveleslalomu ter s 17 leti in 237 dnevi postala najmlajša smučarka v zgodovini s takšnim dosežkom.

Zdaj 29-letnica je prvi dve od skupno osmih kolajn na SP (dve zlati, po tri srebrne in bronaste) osvojila že pred 18. rojstnim dnem, potem ko je bila v Val d'Iseru 2009 druga v smuku in kombinaciji. Toda decembra 2009 je padla na treningu v Saas-Feeju in si huje poškodovala kolk: s helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico, zaradi počasnega okrevanja pa je ostala brez OI 2010 v Vancouvru in celotne sezone. Vrnitev v sezoni 2011 je kronala z zmago na superveleslalomu v Altenmarktu, pred naslednjo pa zamenjala proizvajalca smuči – namesto Atomica se je odločila za Rossignol. A zamenjava sprva ni obrodila sadov, kajti v sezoni 2012 ni bila v nobeni disciplini niti enkrat med najboljšimi tremi v svetovnem pokalu.

V Sočiju doslej edina kolajna Komaj 160 centimetrov visoka Švicarka je decembra 2012 dočakala prvo zmago v smuku za svetovni pokal (Val d'Isere), na OI 2014 v Sočiju pa tudi premierno in doslej edino olimpijsko kolajno – bron v smuku, ko je le za deset stotink zaostala za rojakinjo Dominique Gisin in Tino Maze, ki sta si delili prvo mesto. Vseeno je naslednje leto spet zamenjala proizvajalca smuči (Head) in v sezoni 2015/16 postala skupna zmagovalka svetovnega pokala, naslednja črna točka pa je bilo SP 2017 v St. Moritzu. Začelo se je sicer z bronom v superveleslalomu, toda v kombinaciji si je huje poškodovala levo koleno (križne vezi in meniskus). Dolgo okrevanje je pustilo posledice in na OI 2018 v Pjongčangu je na treh tekmah dvakrat odstopila (veleslalom, smuk), v superveleslalomu pa je bila četrta z le stotinko sekunde zaostanka za tretjeuvrščeno Tino Weirather. A Lara, ki tekoče govori štiri svetovne jezike (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina), delno tudi špansko, je nekaj mesecev pozneje poskrbela za prelomnico v zasebnem življenju. Poročila se je s šest let starejšim nogometašem Valonom Behramijem, rojenim v Kosovski Mitrovici, ki je bil takrat član Udineseja in reprezentant Švice. Behrami, trenutno igralec Genoe, je v 19-letni članski karieri igral za deset klubov iz štirih držav (Švica, Italija, Anglija, Nemčija), med 13-letno reprezentančno kariero pa je zbral 83 nastopov in dosegel dva gola, enega tudi proti Sloveniji v Luganu 2008 (2:0).