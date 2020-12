Da je na začetku 55. sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v zelo dobri, morda pa še ne v vrhunski formi, je najboljša slovenska smučarka zadnjih let Ilka Štuhec pokazala tudi na drugem smuku v Val d’Iseru v dveh dneh. Potem ko se je včeraj uvrstila tik pod oder za zmagovalke in zasedla četrto mesto ter ob tem dobro razpoložena zatrdila, da ima še kar nekaj rezerv, je bila danes sedma. Na 85. ženski tekmi svetovnega pokala v tem francoskem zimskošportnem središču (več tekem je za ženske doslej gostila le Cortina d’Ampezzo) je štartala zelo odločno in v zgornjem, drsalnem delu znova dokazala, da ji v tej prvini trenutno ni enake. Na prvih treh vmesnih časih je bila tako hitrejša od vodilne in kasnejše zmagovalke, Italijanke Sofie Goggie, pri drugem je imela celo že 88 stotink prednosti, a je v spodnjem delu nato izgubljala in v cilj prismučala kot šesta z zaostankom 75 stotink sekunde, s popolnoma enakim časom kot Čehinja Ester Ledecka. Kasneje so predvsem v zgornjem delu nekatere smučarke še grozile, da bi bile lahko v cilju pred Štuhčevo, a je to naposled uspelo le Norvežanki Kajsi Vickhoff Lie, ki je s štartno številko 30 prismučala do četrtega mesta. Ilka Štuhec je tako vknjižila jubilejno dvajseto uvrstitev med najboljšo deseterico na smukih svetovnega pokala in nadaljevanje letošnje sezone lahko čaka optimistično razpoložena, saj je dokazala, da je znova v stiku s svetovnim vrhom.

S štartno številko 50 je nastopila tudi Maruša Ferk, a ji je za razliko od včerajšnje tekme, ko se je uvrstila med dobitnice točk, tokrat šlo precej slabše, saj je z zaostankom treh sekund in 72 stotink zasedla šele 42. mesto.

Zmago je na drugem smuku sezone dosegla italijanska smučarka Sofia Goggia, ki je bila včeraj druga, in se tako petič v svoji karieri na smukih svetovnega pokala zavihtela na najvišjo stopničko. Pa tudi sicer je bilo pri vrhu v primerjavi z včerajšnjo tekmo vse skupaj zelo podobno. Na stopničkah so bile namreč iste tri tekmovalke – drugo mesto je zasedla včerajšnja zmagovalka, Švicarka Corinne Suter, znova tretja pa je bila Američanka Breezy Johnson.

Dodajmo še, da je današnji smuk potekal precej bolj tekoče kot včerajšnji, ko je bilo ogromno odstopov in padcev (najhuje jo je skupila Avstrijka Nicole Schmidhofer, ki je že končala sezono), saj so organizatorji z nekaterimi manjšimi spremembami poskrbeli za varnejšo progo – do cilja tako izmed 50 smučark, ki so štartale, ni prismučala le ena. Jutri bodo v Val d’Iseru ženske tekmovale še v superveleslalomu, prvem za svetovni pokal v tej sezoni.