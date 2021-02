Vrste so se v zdravstvu skrajšale le na papirju

Čeprav so mnogi pregledi odpadli, so vrste predolgo čakajočih uradno krajše kot pred epidemijo. V ozadju navideznega izboljšanja je upadanje napotitev, bolniki, ki so ostali brez težko pričakovane diagnostike, pa novega datuma ponekod še niso dobili.