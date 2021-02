Štiri zmage in poraza je bilanca slovenske košarkarske reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Nanj so se kapetan Edo Murić in igralci uvrstili že po novembrskem mehurčku v Ljubljani, končno uvrstitev v skupini F pa bodo izvedeli danes, ko bo v Kijevu še obračun med Madžarsko in Ukrajino. Prav Ukrajina je na zadnjem obračunu ugnala Slovenijo, a tudi prvi poraz pod začasnim selektorjem Aleksandrom Sekulićem ne more pokvariti dobrega dela, ki ga je opravil 42-letni Ljubljančan. Pod njegovim vodstvom je namreč reprezentanca znova postala borbena in agresivna ekipa, v kateri sta v ospredju kolektivni pristop in nepopustljivost. Ali bo to dovolj, da bo Sekulić potrjen za selektorja, bo odločilo vodstvo Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Že dalj časa je namreč jasno, da je velika želja Grk Dimitrios Itoudis.

Po zmagi nad Madžarsko je Slovenija v Kijevu želela kvalifikacije skleniti še s peto zaporedno zmago, a je imela slab napadalni dan. Kljub temu je imela tri četrtine dogajanje pod nadzorom, v zadnji pa začela izgubljati skok, pri nasprotniku se je razigral še naturalizirani Američan Dzherom Rendl. »V Ljubljani smo bili pod rezultatskim pritiskom, ki ga je bilo tokrat v Kijevu manj. Pod mojim vodstvom smo na prvih treh tekmah pokazali veliko energije, proti Ukrajini manj, a je to razumljivo, tudi zaradi vseh testiranj v minulem tednu in izolaciji po sobah, saj smo imeli okužbo v strokovnem vodstvu reprezentance. Težko je reči, kaj sem naredil drugače. Pred prvim treningom, ki sem ga opravil kot selektor, sem imel z igralci dolg pogovor. Na moje zahteve so se pozitivno odzvali in rezultat je viden. Ali bo to dovolj, da ostanem selektor? Iskreno, ne vem. To je zdaj v rokah vodstva KZS. V čast mi je bilo voditi reprezentanco. Dogovor je bil, da sem selektor v minulih dveh ciklih,« je povedal Aleksander Sekulić.

Žreb skupin za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem, bo predvidoma 30. marca. Do takrat bi moralo biti jasno, kdo bo selektor Slovenije.