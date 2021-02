V Rusiji potrdili prvi prenos ptičje gripe H5N8 na človeka

V Rusiji so potrdili prvi primer prenosa podtipa ptičje gripe H5N8 na človeka na svetu, so danes sporočile ruske oblasti. Okužbo so potrdili pri sedmih zaposlenih na perutninski farmi. O tem so obvestili Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO).