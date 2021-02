Srbska škofovska konferenca, kot bi lahko rekli Svetemu arhirejskemu zboru, je za novega patriarha Srbske pravoslavne cerkve (SPC) izvolila 59-letnega Porfirija. Dosedanji zagrebško-ljubljanski metropolit je torej postal vodja SPC, ki je v veliki meri samostojna in dejavna med Srbi na vseh kontinentih sveta. V sami Srbiji se je 85 odstotkov prebivalcev opredelilo za pripadnike SPC.

Kdo bo patriarh, odloči žreb med tremi finalisti, ki jih na tajnem glasovanju izvoli 39 srbskih pravoslavnih škofov. Tak postopek so uvedli pred več kot petdesetimi leti, da bi preprečili politične vplive. Zdaj je torej »božja volja« odločila, da to postane Porfirij, ki se je kot Prvoslav Perić rodil v Vojvodini leta 1961. Postal je menih in duhovnik, pozneje pa je doktoriral v Atenah s tezo Možnost spoznanja Boga pri Pavlu. Zatem se je izkazal pri vključevanju nekdanjih odvisnikov v vsakodnevno življenje. V letih 2010–2011 je bil odgovoren za SPC v srbski vojski.

Leta 2014 je postal zagrebško-ljubljanski metropolit. Tedaj je za Radio Slovenija dejal, da se je kot 20-letni vojak odločil za redovništvo »iz ljubezni do boga, ki je ni mogoče razumsko pojasniti, kot to velja za ljubezen med fantom in dekletom«. V naslednjih letih je bil zelo dejaven in prisoten v Sloveniji.