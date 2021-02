Trije porazi in remi je bil pred sinočnjim srečanjem izkupiček Porta proti Juventusu, ki je v tekmo stopil kot favorit za zmago. A so se vloge hitro zasukale, ko se je mreža Torinčanov po dobri minuti igre že prvič zatresla. Hudo napako je storil Rodrigo Bentacur, ki je žogo poslal proti svojemu vratarju Wojciechu Szczesnyju, podajo pa je prestregel Mehdi Taremi in z že šestim zadetkom na zadnjih osmih obračunih popeljal Porto v zgodnje vodstvo. To je bil zgolj uvod v jalovo predstavo italijanskih prvakov, ki so v prvem polčasu edini strel v okvir nasprotnikovih vrat vpisali iz prepovedanega položaja, za nameček pa zaradi poškodbe še pred odmorom ostali brez kapetana Giorgia Chiellinija.

Neprevidnost v uvodu prvega polčasa se je nogometašem Juventusa zopet primerila v začetku drugega, le da so tokrat gol prejeli še hitreje. Tokrat po le 20 sekundah, ko je Wilson Manafa po desni strani prodrl v kazenski prostor in podal Moussi Maregi za vodstvo Porta z 2:0. Juventus je v nadaljevanju le zaigral napadalneje, v igro pa je vstopil tudi Alvaro Morata. Prvi strelec Torinčanov v letošnji sezoni lige prvakov poti v mrežo ni našel, je bil pa zato uspešnejši njegov soigralec Federico Chiesa in v 82. minuti znižal zaostanek na 1:2. Po tretjem golu se je tekma le nekoliko razživela, a je izid ostal nespremenjen.

»Dobro smo preučili Juventus in se prilagodili navodilom našega trenerja. Vedeli smo, da moramo pritiskati, če želimo preprečiti njihovo igro. Težko je, ko na domači tekmi prejmeš gol, a igrali smo zelo dobro,« je po tekmi povedal kapetan Porta Pepe.

Borussia Dortmund prekinila zmagovalni niz Seville

Kar pet golov, od tega štiri v prvem polčasu, so na sinočnji drugi tekmi osmine finala dosegli nogometaši Seville in Borussie Dortmund. Zmage s 3:2 so se kljub zgodaj prejetemu zadetku, ki ga je v sedmi minuti dosegel Susa, veselili Nemci. Črno-rumeni so še pred odmorom prišli do preobrata, potem ko je najprej 19. minuti izenačil Mahmoud Dahoud, v nadaljevanju pa je bil dvakrat uspešen še Erling Haaland (27., 43.). Poraz Andaluzijcev, ki so pred tem nanizali kar devet zaporednih zmag, je pred povratno tekmo v Dortmundu z golom v 84. minuti ublažil Luuk de Jong.

»Ne vem, če smo bili tokrat bolj motivirani in igrali z bolj strastno, a na igrišču smo se dobro ujeli. Imeli smo načrt, trener pa mi je dejal, da bo danes moj dan in da se mi bodo ponudile priložnosti za gol. Res so se mi in dosegli smo zelo pomembno zmago v gosteh,« je dejal junak dvoboja Erling Haaland.