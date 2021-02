»Čeprav je Barcelona z odličnimi igralci v dobri formi, smo prišli po zmago. Če prisilimo Barcelono, da se bo morala braniti, jo bomo spravili v težave,« je pred tekmo odločno napovedal trener PSG Mauricio Pechetinno. Parižani so taktični načrt argentinskega trenerja začeli uresničevati od prve minute in Katalonce spravili v podrejen položaj. Barcelona je sicer povedla dobesedno iz nič v 27. minuti, ko je Messi realiziral enajstmetrovko po prekršku Kurazawaja nad De Jongom. Odgovor PSG je bil rušilen, saj je za izenačenje potreboval le pet minut, ko je svoj šov začel Mbappe. Hitronogi napadalec je po sijajnih akcijah, v katerih je demonstriral izjemno tehnično znanje, dosegle prvi, drugi in četrti gol Parižanov, tretjega pa je dodal Kean. Mbappe je po Faustu Asprilli (Newcastle) in Andreju Ševčenku (Dinamio Kijev) – obema je podvig uspel leta 1997 - postal tretji igralec v ligi prvakov, ki je dosegel hat-trick proti Barceloni. PSG je tudi brez prvega zvezdnika Neymarja in Di Marie dokazal, da je trenutno veliko boljši od Barcelone in je z eno nogo že v polfinalu.

Leipzig – Liverpool 0:2

Tekma bi morala biti v Nemčiji, ki pa zaradi preprečevanja širjenja seva novega koronavirusa ne dovoli vstopa potnikov iz Velike Britanije, zato je Leipzig angleškega prvaka gostil v Budimpešti na stadionu Ferenc Puskas, kjer je bil glavni sodnik Slovenec Slavko Vinčič. Začela se je z izjemno priložnostjo za gostitelje, a je Olmo z glavo zadel vratnico. Nato je niti igre prevzel Liverpool, ki je zaigral veliko boljše kot na zadnjih tekmah, vendar mu je zadetek z dvema vrhunskima obrambama preprečil vratar Gulacsi. V drugem polčasu je Liverpool prišel do zmage z goloma Salaha in Maneja (postal je peti igralec Liverpoola z 20 ali več goli v evropskih tekmovanjih) v petih minutah po neverjetnih napakah nogometašev Leipziga. Slovenec Kevin Kampl je za Leipzig igral do 73. minute.

Kapetan Liverpoola Jordan Henderson je takoj po tekmi povedal: »Zelo smo zadovoljni s predstavo na zelo pomembni tekmi za nas. Dosegli smo dva gola in mrežo ohranili nedotaknjeno. Od začetka do konca smo igrali presing in bili nevarni v napadu. Kljub lepi predstavi in zmagi smo opravili šele polovico dela.«