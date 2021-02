Dvajsetletni Francoz Kylian Mbappe je bil prvo ime uvodnih dveh tekem osmine finala nogometne lige prvakov. Hitronogi napadalec je s hat-trickom prispeval levji delež k veličastni zmagi PSG s 4:1 proti Barceloni na stadionu Camp Nou. To je bil že drugi zaporedni evropski poraz Barcelone s tremi goli razlike na domačem stadionu, saj jo je decembra Juventus premagal s 3:0 in ji prevzel prvo mesto v skupini.

Trener Parižanov Mauricio Pochettino je po tekmi razkril, da je Mbappe že pred tekmo napovedal zmago sredi Barcelone. »Na treningu dan pred tekmo me je Mbappe vprašal, kolikokrat sem zmagal na stadionu Camp Nou. Odgovoril sem mu, da enkrat z Espanyolom. Jutri boš zmagal drugič, mi je dejal. Takoj po koncu tekme je pripomnil: kaj sem ti rekel,« je na tiskovni konferenci po tekmi trener PSG Mauricio Pochetinno razkril, kako je mladi zvezdnik dan pred tekmo napovedal zmago. Obenem je postavil nov mejnik za zgodovino, saj je postal prvi nogometaš, ki je v izločilnih bojih zabil tri gole Barceloni. Po tri gole sta proti Barceloni v ligi prvakov doslej dosegla le še Faustino Asprilla (Newcastle) in Andrej Ševčenko (Dinamo Kijev) – oba leta 1997, ko se Mbappe sploh še ni rodil.

»Zelo smo srečni. To je bila zelo pomembna tekma za nas. Želeli smo si zmage in do nje smo prišli s stilom. Predstava je bila izjemna, a še ničesar nismo osvojili. Trener od prihoda dela zelo dobro, vendar je le nadaljeval tisto, kar je začel Thomas Tuchel, ki je odlično delo potrdil s finalom v lanski sezoni. Forma še ni popolna, telesno smo vedno močnejši. Ne glede na dobro predstavo se bomo še naprej trudili, da bomo ponavljali takšne tekme,« je po tekmi povedal najboljši igralec večera Kylian Mbappe, ki je znova navduševal s preigravanji, hitrostjo in hladnokrvno realizacijo priložnosti. Nogometni svet ga je prvič spoznal v dresu Monaca (pri enajstih letih je bil na preizkušnji pri Realu Madrid, pri štirinajstih v Chelseaju), za katerega je debitiral pri 16 letih, sicer pa je rojeni Parižan. Oče Wilfried, ki je njegov menedžer, v mladosti pa tudi njegov trener, ima korenine v Kamerunu, mama Fayza Lamari, nekdanja rokometašica, pa v Alžiriji.

Čeprav pravi, da mu dres PSG pomeni vse, je v izjavi po tekmi nakazal, da njegova prihodnost morda ne bo v Parizu. »Neumno bi se bilo o prihodnosti odločati le na osnovi ene tekme. Zanimajo me dolgoročni načrti. Vedno sem govoril, da sem srečen v Parizu, takšne tekme me naredijo še srečnejšega,« je dodal Mbappe, ki mu pogodba s PSG poteče poleti 2022. V preteklosti so ga pogosto povezovali s prestopom v Real Madrid.