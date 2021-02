Avstrijci so dobili novega nacionalnega junaka. Vincent Kriechmayr je v Cortini d’Ampezzo postal dvojni svetovni prvak v obeh hitrih disciplinah. Četrtkovemu superveleslalomskemu uspehu je dodal še zmago v smuku, kraljevi disciplini alpskega smučanja. Izkazalo se je, da je bil ključni del nove in atraktivne proge Vertigine (po slovensko vrtoglavica) superveleslalomski. Alpski smučarji, ki so najbolje prevozili tri zavoje v srednjem delu proge pri visokih hitrosti, so imeli prednost pred drsalci. V spodnjem delu so namreč vsi smukaški specialisti nadomestili zaostanek za novim svetovnim prvakom, ki pa je bil daleč najboljši v srednjem delu ter postal novi nesmrtni Avstrijec.

»Smuk je bil specifičen, navsezadnje je tudi v Kitzbühelu in Wengnu nekaj ključnih zavojev, ki odločajo o zmagovalcu. Nekatere dele proge sem odpeljal po željah, vseh pa ne. Očitno sem bil na ključnem najhitrejši, imel pa sem tudi nekaj športne sreče,« je avstrijski nacionalni televiziji ORF povedal Vincent Kriechmayr. Novemu svetovnemu prvaku, ime mu je izbrala mati umetnica, in sicer po znamenitem nizozemskem slikarju Vincentu van Goghu, je imel ob največjem uspehu kariere precej športne sreče. Presenetljivi podprvak Andreas Sander, ki je sploh prvič v karieri stopil na zmagovalni oder, je namreč zaostal le za stotinko, najmanjšo možno razliko. Sanders je hkrati poskrbel, da je nemška reprezentanca v hitrih disciplinah v moški in ženski konkurenci tretjič osvojila drugo mesto, kar je zaenkrat največje presenečenje 46. svetovnega prvenstva v Cortini d’Ampezzo. Bronasto kolajno je osvojil najboljši smukač zadnjih let Beat Feuz. O Švicarjevi smukaški veličini pričajo tudi uvrstitve na zadnjih štirih svetovnih prvenstvih: pred šestimi leti je bil v Beaver Creeku tretji, pred štirimi leti je v Sankt Moritzu pred domačimi gledalci postal svetovni prvak, predlani je bil v Areju četrti, letos spet tretji.

Od Slovencev se je najbolje znašel Boštjan Kline. Mariborčan je ujel želeno 15. mesto, ki mu bo v prihodnji sezoni prineslo precej točk FIS, s katerimi bo imel boljši startni izhodiščni položaj. Štajerec je sicer zaostal za svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih, 7. mestu na smuku v Sankt Moritzu, a smučal najbolj odločno v sezoni. Novo progo je napadel, zato je storil tudi nekaj napak. »Uspela mi je solidna vožnja z nekaj napakami. Iz nje lahko izluščim veliko dobrih stvari. Treba je gledati naprej,« je svoj nastop ocenil Boštjan Kline.

Moški vrhunec sezone je zaznamoval padec Romeda Baumanna, svetovnega superveleslalomskega podprvaka, in sicer v ciljnem izteku. Naturalizirani Nemec jo je k sreči odnesel le z okrvavljenim obrazom. Slabše jo je odnesel Italijan Florian Schieder. Iz italijanske reprezentance so sporočili, da si je pri padcu poškodoval levo koleno. Izpostavimo še, da je dvakratni olimpijski prvak Matthias Mayer na svojem petem svetovnem prvenstvu zapored ostal brez kolajne, ob tem, da je od Schladminga 2013 sodil med favorite. Na smuku je Mayer odstopil, česar pa Avstrijci glede na razplet pri vrhu niso obžalovali. Najbolje v sezoni je nastopil Norvežan Kjetil Jansrud, ki je z osmim mestom častno predal smukaški prestol nasledniku.