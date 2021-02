V enajstih dneh, kolikor je minilo od zadnjega superveleslaloma sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške, se pri vrhu ni veliko spremenilo. Medtem ko so poškodovani zmagovalci uvodnih treh preizkušenj – Švicar Mauro Caviezel, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde in Američan Ryan Cochran-Siegle – v superveleslalomu vlada Vincent Kriechmayr. Avstrijec je po zmagi v Kitzbühelu oblekel rdečo majico vodilnega v disciplini, ki jo je na najlepši način ubranil v Garmisch-Partenkirchnu. 29-letni Kriechmayr je dobil osmo tekmo svetovno pokala, šesto superveleslalomsko. Avstrijci so na 19. superveleslalomu v bavarskem smučarskem središču osvojili že deseto zmago.

Za dvojno avstrijsko zmago je poskrbel Matthias Mayer. Korošec se je na peti tekmi zapored v hitrih disciplinah uvrstil na zmagovalni oder, a se nikoli ni povzpel na najvišjo stopničko. Mayer pravi, da ga bolj kot zmage zanimajo vrhunske vožnje, ki jih kaže v zadnjem času, hkrati pa ne dvomi, da bo prej ko slej tudi zmagal. Navsezadnje je olimpijski prvak tako v smuku kot superveleslalomu, kar pomeni, da bo v domovini užival večni status legende. S tretjim mestom je v Nemčiji navdušil Švicar Marco Odermatt ter poskrbel, da je bil vrstni red na vrhu enak kot v Kitzbühelu, le da sta z Matthiasom Mayerjem zamenjala uvrstitvi.

Superveleslalom je imel podobnost s petkovim smukom. Prva tri mesta so se povzpeli alpski smučarji s startnimi številkami 1, 3 in 5. Nizka startna številka 6 je popeljala do uvrstitve kariere tudi Nilsa Allegreja. Francoz je zasedel četrto mesto, pred tem pa se je med najboljšo četverico uvrstil štirikrat. Da je v tej sezoni 27-letni Francoz najbolje pripravljen doslej, je potrdil na najtežjem smuku na svetu, ko je pred dvema tednoma v Kitzbühelu zasedel deseto mesto. Kako močno so na vrstni red v Garmisch-Partenkirchnu vplivale startne številke, kaže tudi podatek, da so se med najboljšo trideseterico uvrstili le trije alpski smučarji s številkami nad 30.

Slovenska reprezentanca je osvojila nekaj točk svetovnega pokala, a vseeno z nastopi v Garmisch-Partenkirchnu razočarala. Najboljši je bil Miha Hrobat na 25. mestu, Boštjan Kline pa je z 28. mestom osvojil tri točke. V izjemno slabi luči se je znova predstavil Martin Čater, ki je tretjič zapored na superveleslalomih odstopil, pred tem pa s popolnoma ponesrečenim nastopom dosegel katastrofalne vmesne čase. Zmagovalec smuka v tej sezoni v Val d’Iseru je bil na generalki pred svetovnim prvenstvom v Cortini d’Ampezzo povsem razglašen. Nejc Naraločnik pa je prehitel le enega tekmovalca, ki je pravilno presmučal progo Kandahar. Slovenska moška reprezentanca hitrih disciplin nima razloga, da bi prvenstvo v Italiji dočakala optimistično.