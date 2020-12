Svetovni pokal v alpskem smučanju se nadaljuje v francoskih Alpah. Ženske se bodo v Courchevelu pomerile na dveh veleslalomih, moški pa bodo v soboto in nedeljo tekmovali v Val d'Iseru v superveleslalomu in smuku. Na startu bo sedem slovenskih alpskih smučarjev, in sicer Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Martin Čater, Klemen Kosi, Boštjan Kline in Miha Hrobat.

Slovenska ženska reprezentanca tehničnih disciplin, ki jo v praksi s svojo ekipo predstavljata Tina Robnik in Ana Bucik, se je na preizkušnji v Treh dolinah pripravljala v Santa Caterini, kjer so prejšnji konec tedna in v začetku tega tekmovali moški. Meta Hrovat pa je bila s svojo ekipo v Soldi. Medtem ko je na prvem veleslalomu sezone tekmovala tudi Neja Dvornik, bo Korošica izpustila tokratne tekme svetovnega pokala. Ker so zimske razmere dobre, bo namreč v naslednjih dneh nastopila na šestih tekmah evropskega pokala.

Od lanskega decembrskega nastopa v Courchevelu so za svetovni pokal šteli le štirje veleslalomi. Bazična disciplina alpskega smučanja je bila zaradi marčevskega predčasnega konca sezona najbolj opeharjena tekem, kar se je bržčas poznalo pri uspehih Mete Hrovat, ki je bila ob koncu sezone v odlični formi, v Kranjski Gori pa se je uvrstila tudi na zmagovalne stopničke. Kranjskogorčanka je bila na uvodu sezone v Söldnu šesta, v zadnjih dobrih dveh letih pa se je vselej uvrstila med najboljšo petnajsterico, ko je prismučala do cilja. V tej sezoni ima Meta Hrovat novega trenerja, in sicer Matijo Grašiča, ta konec tedna pa bo imel novi tandem lepo priložnost za potrditev dobrega sodelovanja.

Potem ko so minuli konec tedna odpadle ženske preizkušnje v hitrih disciplinah, so se včeraj prvič v dolino pognali hitri alpski smučarji. Na treningu na progi OK, imenovani po legendarnih francoskih alpskih smučarjih Henriju Oreillerju in Jean-Claudu Killyju, je bil prepričljivo najhitrejši branilec naslova velikega kristalnega globusa Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Za njim so se uvrstili kar trije Francozi, ki v Val d'Iseru vselej kažejo, da je to njihov vadbeni poligon. Izmed Slovencev je nase opozoril Boštjan Kline, ki je s startno številko 63 dosegel deveti čas.

Mali smukaški kristalni globus bo branil Švicar Beat Feuz, ki je bil v minuli sezoni s konstantnimi uvrstitvami na zmagovalni oder prepričljivo najboljši. Drugega mesta zaradi poškodbe kolkov ne bo branil Nemec Thomas Dressen, lani tretji v smukaški razvrstitvi pa je bil olimpijski prvak Avstrijec Matthias Mayer. Slovensko alpsko smučanje je imelo v hitrih disciplinah porazno sezono, po kateri je na mesto glavnega trenerja prišel Gregor Koštomaj. »Koliko smo vredni in kako dobro smo trenirali, bo pokazala tekma. Tedaj moramo biti najboljši. Imamo visoke startne številke in moramo trdo garati, da jih bomo izboljšali,« se zaveda Gregor Koštomaj.

Ker je po Evropi zapadlo veliko snega, so razmere na številnih smučiščih po Evropi zelo dobre. Toda vladni odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti preprečuje, da bi lahko mlajši alpski smučarji od 15 let vadili na odprtih smučiščih. Poleg tega jim vadbo preprečuje tudi odlok prehajanja občinskih meja.

Spored v Courchevelu Jutri, veleslalom za ženske: prva proga ob 9.30, druga ob 12.30. Od Slovenk bodo na startu Meta Hrovat, Ana Bucik in Tina Robnik. Lansko zmago bo branila Italijanka Federica Brignone, najboljša Slovenka je bila Meta Hrovat na 14. mestu. Nedelja, veleslalom za ženske: prva proga ob 9.30, druga ob 12.30.