Agencija za pomoč ob naravnih nesrečah je doslej naštela 114 poškodovanih, od tega šest huje. Poškodovani so bili tako v provinci Fukušima kot v Tokiu.

Poškodbe na stavbah in infrastrukturi so bile kljub veliki moči potresa relativno majhne. Skoraj milijon gospodinjstev je sicer ostalo brez električne energije. Oblasti pa opozarjajo na možnost močnejših popotresnih sunkov. Nekaj močnejših je že streslo območje.

Potres je območje stresel zvečer, pa podatkih ameriške geološke službe je bilo žarišče potresa približno 74 kilometrov severovzhodno od mesta Nami in 58 kilometrov pod zemeljskim površjem. Čeprav je bilo žarišče v morju, oblasti niso izdale opozorila pred cunamijem.

Potres je območje stresel skoraj deset let po uničujočem potresu 11. marca 2011 z magnitudo 9, ki mu je sledil še cunami. Umrlo je okoli 19.000 ljudi, v nuklearki v Fukušimi pa je zaradi pomanjkanja električne energije, ki bi gnala hladilni sistem, prišlo do stalitve sredice in izpusta radioaktivnosti v okolje.

Tokrat potres tamkajšnjim trem nuklearkam ni povzročil težav, zagotavljajo oblasti.