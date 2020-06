Žarišče potresa je bilo blizu kraja Crucecita v zvezni državi Oaxaca, so pa tresenje tal čutili tudi v okoli 700 kilometrov oddaljenem Ciudad de Mexicu.

Ameriški geološki urad je sporočil, da je bilo žarišče potresa 23 kilometrov pod površjem. Mehiške seizmološke naprave so izmerile magnitudo 7,5.

Tihomorski center za opozarjanje pred cunamijem je izdal opozorilo, da bi lahko območja do 1000 kilometrov stran od žarišča potresa, dosegli do tri metre visoki popotresni valovi.

Najvišje valove, visoke od enega do treh metrov, pričakujejo ob južni mehiški obali, kjer so se tla tresla najmočneje, so sporočili iz centra. Do meter visoki valovi bi lahko dosegli obalo Ekvadorja, manjši valovi pa tudi srednjeameriške države, Havaje in Peru.

Za zdaj ni poročil o večji gmotni škodi, je pa potres zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Pristojni posledice potresa še ocenjujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.