Potres je območje v Tihomorskem oceanu stresel malo po polnoči v četrtek po lokalnem času. Žarišče potresa je bilo okoli 415 kilometrov vzhodno od mesta Vao v Novi Kaledoniji na globini 10 kilometrov.

Oblasti so opozorile, da v prihodnjih nekaj urah obstaja nevarnost cunamijev.

M7.2 #earthquake (#séisme#TremblementDeTerre) strikes 424 km E of #Tadine (New Caledonia) 19 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/y5IIpZWcDh