Ponoči bo dež tudi ponekod po nižinah prešel v sneg, a bodo padavine slabele in do jutra že večinoma ponehale. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija. V četrtek bo dopoldne še pretežno oblačno s kakšno snežno ploho, popoldne se bo postopno jasnilo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem v visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno in mrzlo. Na Primorskem bo še pihala burja.

Vremenska slika: Nad severno Italijo in severnim Jadranom se poglablja ciklonsko območje. Mrzel polarni zrak je dosegel srednjo Evropo. Od jugozahoda k nam še doteka dokaj topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s padavinami in posameznimi nevihtami. Na območju Alp bo snežilo. Ob Jadranu bo pihal jugo. V četrtek dopoldne bodo padavine ponehale tudi v krajih južno od nas, čez dan se bo od severa jasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala povečini šibka, v Kvarnerju zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. V četrtek bo obremenitev oslabela.