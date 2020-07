V ponedeljek bo pretežno jasno, popoldne ali zvečer lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo sončno in vroče. V sredo proti večeru bodo na severu možne krajevne nevihte.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, hladna fronta se pomika severno od Alp. Od zahoda priteka k nam toplejši in nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno, popoldne v Alpah spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami, ki se lahko v krajih severno od nas nadaljujejo še v noč. V ponedeljek bo sončno, v Alpah in v Gorskem Kotarju bo popoldne možna še kakšna nevihta.

Napoved vpliva vremena na počutje: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi sprva ugoden, popoldne in zvečer pa se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V ponedeljek bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala.