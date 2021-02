ACH Volley je v letošnji sezoni lige prvakov vpisal še tretji poraz. Še drugič je bil od njih boljši Berlin Recycling Volleyjs, ki je bil tako kot na prvi tekmi boljši z izidom 3:0 (19, 20, 13). Serijski slovenski prvaki so bili ob bledi predstavi brez pravih možnosti za uspeh in so že zapravili možnosti za preboj v četrtfinale.

Ljubljančanom se vstop v tekmo ni posrečil, saj so Berlinčanom že na uvodu dopustili, da jim pobegnejo na sedem točk prednosti. Visok zaostanke so nato lovili celoten uvodni niz, a na manj kot minus štiri točke se niso uspeli približati. Nemci so bili solidni v bloku, s štirimi doseženimi asi pa natančni tudi na servisni črti. „Ne z glavo skozi zid,“ je na polminutnem odmoru in ob zaostanku z 12:19 svojim igralcem dejal trener Matija Pleško. A tudi njegova navodila razmerja moči na igrišču nismo spremenila, saj je berlinska zasedba niz dobila s prepričljivih 25:19.

Bolj spodbudno je ACH Volley začel drugi niz. Berlinskim odbojkarjem so parirali precej bolje in dvakrat tudi vodili za točko. Ekipi sta bili poravnani do sedme točke, nakar so pobudo znova prevzeli nemški prvaki in začeli Slovencem vse bolj bežati. Ključno razliko so naredili pri izidu 18:16, ko so nanizali tri zaporedne točke in si tako priigrali dovolj visoko prednost, da so v končnici niz mirno zaključili v svoj prid.

Ljubljančani so brez energije in prave želje po zmagi igrali tudi v tretjem nizu. Ta je bil z naskokom njihov najslabši na tekmi, saj so jih nasprotniki povsem nadigrali. Berlinskim odbojkarjem je na igrišču uspevalo prav vse. Imeli so odličen sprejem, zbrano so igrali v bloku, v napadu pa zlahka nizali točke. Niz so osvojili ekspresno hitro, saj so za 25 točk potrebovali vsega 19 minut in ga na koncu osvojili s kar 12 točkami naskoka.

Ker tako kot na turnirju v Berlinu tudi v Kazanu ne nastopa poljska ekipa Jastrzebski Wegiel, ki ima spet težave z okužbami z novim kororavirusom, bo ACH svojo zadnjo tekmo odigral jutri ob 17. uri, ko mu bo na nasprotni strani mreže stal gostitelj Zenit.