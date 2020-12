Berlin Recycling Volleys ostaja nerešljiva uganka za ACH Volley, ki je na peti medsebojni tekmi nemškemu prvaku še petič priznal premoč. Favorizirani gostitelji so na turnirju v domačem mehurčku tudi brez pomoči poškodovanega prvega podajalca Sergeja Grankina odigrali brez večjih spodrsljajev, imeli tekmo večino časa pod nadzorom in slavili s prepričljivim izidom 3:0 (20, 23, 21).

Le prvih nekaj minut je ACH Volley na začetku obračuna držal priključek s tekmecem. Igra Berlinčanov je bila v uvodnem nizu daleč od popolne, z nemalo napakami, a so jih Ljubljančani storili še nekaj več. Mučili so se na začetnem udarcu, ki jim dolgo ni stekel, neučinkoviti pa so bili tudi v napadu, ki je bil zgolj 42-odstoten. Na drugi strani so domači na krilih razpoloženih Benjamina Patcha in Timotheeja Carleja slovenske prvake brez večjih preglavic držali na varni razdalji dveh, treh točk, niz pa dobili prepričljivo, s 25:20.

Več borbenosti in želje po zmagi so odbojkarji v oranžnih opravah pokazali v naslednjem nizu. Razigral se je korektor Božidar Vučičević, ki je dosegel sedem točk, ko je moštvu zbranost popustila, pa je Matija Pleško na igrišče poslal veterana Mitarja Djurića, ki je v igro vnesel prepotrebno energijo. Ekipi sta v končnico vstopili poravnani, a na koncu se je tudi na račun večje kakovosti tehtnica prevesila na stran Berlina, ki je povedel z 2:0 v nizih.

Da imajo Nemci v ekipi kopico kakovostnih igralcev, je postalo očitno, ko sta se v tretjem nizu nekoliko ohladila Carle in Patch. Tedaj sta ju uspešno nadomestil bloker Eder Carbonera in Samuel Tuia. Z njuno pomočjo so Berlinčani znova zaigrali bolje, niz mirno pripeljali do konca in se razveselili zmage.

ACH Volley bo naslednjo tekmo odigral jutri ob 17. uri, potem ko zaradi okužbe s koronavirusom v Berlin ni pripotoval poljski predstavnik Jastrzebski Wegiel. Njegov nasprotnik bo desetkratni ruski prvak Zenit iz Kazana.