Pravili glede metanja smeti ter dodatne ekipe na največjih tritedenskih dirkah, ki sta se prav tako znašli v novem pravilniku, sta poželi odobravanje v kolesarski karavani.

Uci bo namreč od 1. aprila precej bolj striktno kaznoval tiste, ki bodo zunaj za to označenih območij metali smeti na ali ob cesto. Na tritedenskih dirkah pa bodo dovolili nastop še eni dodatni ekipi, s čimer bo zasedba na startu Gira, Toura in Vuelte številčnejša za 23. ekipo.

Krovna kolesarska zveza pa je zavoljo varnosti prepovedala dva načina vožnje. Prvi je agresivna drža oziroma sedenje na okvirju kolesa s poganjanjem ob spustih, po čemer je zaslovel Slovenec Matej Mohorič. V kolesarski karavani je ta slog namreč poimenovan kar »Mohoričev položaj«, kot navaja L'Equipe.

Obenem bo prepovedano tudi naslanjanje oziroma opiranje na sredino krmila s podlaktjo, z izjemo vožnje na čas.

»Ti položaji morda ne predstavljajo nevarnosti za profesionalne kolesarje, precej bolj nevarna pa sta za amaterje in mlade kolesarje, ki želijo največje zvezde tega športa posnemati. Tisti, ki vozijo na ta način pred glavnino, tvegajo zdravje tudi ostalih. Moramo biti vzorniki mladim,« je po uvedbi pravil dejal Gianni Bugno, predsednik sindikata profesionalnih kolesarjev.

Kolesarji ogorčeni

Na pogajanjih z Ucijem in drugimi deležniki pri pripravi pravilnika sta sodelovala Italijan Matteo Trentin in Belgijec Philippe Gilbert.

Kazni za uporabo obeh načinov vožnje se razlikujejo - od denarne kazni v višini 840 evrov, izgube 25 točk na lestvici Ucija ali celo do izključitve s tekmovanj v svetovni seriji, na svetovnih prvenstvih ali olimpijskih igrah.

Kolesarji so ogorčenje že izrazili na družbenih omrežjih. Nemški sprinter Andre Greipel se je spraševal, koliko kolesarjev so zares povprašali o nevarnosti obeh načinov dirkanja, in dodal: »Uci bi se moral ukvarjati predvsem z drugimi vprašanji, ki se bolj tičejo varnosti na cesti, predvsem v sprintih.«

Kolumbijec Egan Bernal je odločitev označil kot »nesmiselno«, njegov novi moštveni kolega pri Ineos Grenadiers Tom Pidcock pa kar za "neumno". Nekdanji svetovni prvak Michal Kwiatkowski se je pošalil, "da bodo od leta 2022 prepovedali še vsakršno proslavljanje, pri čemer kolesar sname roke s krmila, ter uvedli omejitve hitrosti".

Na drugi strani je irski kolesar Dan Martin pohvalil odločitev Ucija in sindikata, "saj sta prvič delovala odločno in proaktivno, ne da bi ju pri tem vodil resen prejšnji incident".

Svetovna serija kolesarstva se bo letos začela 21. februarja z dirko po Združenih arabskih emiratih. Na njej bo nastopil tudi zmagovalec lanskega Toura, Slovenec Tadej Pogačar.